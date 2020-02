Ultime Notizie Roma del 28-02-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale da Roberta Frascarelli Borsa di Milano apre subisce un nuovo scossone l’indice MIB cioè del 3,15% a 22058 in un listino tutto rosso si evidenzia la relativa tenuta TIM meno 0,8% listini in Europa aprono il pesante calo del 3 % lo stoxx Europe 600 registra un calo oltre il 2% in avvio perde il 3% Francoforte il 3,5 Parigi il 3,36 lo spread tra Btp e Bund è schizzato questa mattina a 177 punti base dalla chiusura 161 di ieri un tasso di rendimento del decennale italiano del 1,16% è un italiano rientrato da Milano il 25 febbraio il primodata del nuovo coronavirus in Nigeria lo ha annunciato il Ministero della Salute nigeriano precisando che il paziente è ricoverato in ospedale nello stato di Lagos in condizioni stabili e non presenta sintomi preoccupanti l’Olanda ha annunciato il primo caso di contagio da coronavirus lo riporta la via di casa di una persona a Cyborg nel lui perché era rientrata da poco dal nord Italia saranno circa 100 i membri dell’equipaggio ad essere sbarcati oggi e dalla nave Diamond Princess se nella Baia di Yokohama in già l’ha detto il Ministero della Salute nipponico spiegando che sono circa 150 le persone rimaste a Borgo La maggior parte straniera il bando di cessione di Alitalia per le offerte non vincolanti pubblicato nelle prossime ore credo ci sia un interlocuzione aperta con diversi soggetti che si sono avvicinati in queste ore lo ha detto il ministro dello sviluppo economico Stefano patuanelliUnomattina Confido in una soluzione positiva aggiunto anche se l’emergenza coronavirus incide fortemente sulla vendita dei biglietti e Non agevola certamente il cammino del commissario leogrande vediamo con un ultima notizia di cronaca è stata rintracciata a Bologna dalla Polfer la donna che ieri pomeriggio ha abbandonato un bimbo in carrozzina nei pressi della stazione Termini a Roma secondo quanto si è appreso da fonti di polizia era su un treno diretto a Monaco la donna è stata arrestata ed è tutto per ora dalla redazione appuntamento alle prossime

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa