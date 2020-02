Ultime Notizie Roma del 28-02-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale in studio Roberta il salone dell’auto di Ginevra è stato annullato nell’ambito delle misure prese dalla Svizzera contro l’epidemia di coronavirus che prevedono la cancellazione di tutti gli eventi compiuti persona fino al 15 marzo il salone era in programma dal 5 al 15 marzo è una italiano rientrato da Milano il 25 febbraio il primo contagiato dal nuovo coronavirus Spegni Gioia l’ho annunciato il Ministero della Salute nigeriano precisando che il paziente ricoverato in ospedale nello stato di Lagos condizioni stabili e non presenta sintomi preoccupanti salgono a 17 i contagi da coronavirus accertati nel Regno Unito nelle ultime ore sono stati segnalati la prima infezione in Irlanda del Nord è la prima in Galles entrambi su personedall’Italia settentrionale come riferisce la BBC l’Olanda non c’ha più il primo caso di contagio da coronavirus si tratta di una persona api burgan al sud che era rientrata da poco dal nord Italia c’è un primo caso anche a Nizza una donna rientrata da Milano come annunciato dal sindaco Christian estrosi la borsa di Milano prosegue pesante Meno 3 % in linea con gli altri listini del vecchio continente che si risentono degli effetti del contagio da coronavirus il segretario generale della NATO soderbergh annunciato per oggi la convocazione del consiglio del Nord Atlantico che si riunirà a seguito della richiesta della Turchia di avviare consultazioni sulla situazione in Siria i sensi dell’articolo 4 del Trattato di Washington in base a tale articolo ogni alleato può richiedere qualificazioni ogni volta che giudizio di uno di essi ritenga sussistere una minaccia alla propria integrità territorialetendenza politica o sicurezza la British Airways ha deciso di cancellare nuovi voli verso il nord Italia di prolungare questa misura Inizialmente prevista fino al 11 marzo almeno fino al 28 marzo sono riporta la BBC oltre ai collegamenti con Milano ha annunciato la compagnia di bandiera britannica saranno interrotti 56 collegamenti con diverse destinazioni 3D quali Bologna Venezia Torino a febbraio si è registrato un forte incremento delle vendite di prodotti igienizzanti a causa dell’emergenza coronavirus senza però pensioni sui prezzi lo spiegano all’Istat per nella stampa sull’inflazione di febbraio precisando che le rilevazioni arrivano fino a domenica 23 quando cioè erano già comparsi i primi casi nelle zone rosse c’è un forte aumento delle quantità vendute spiegano ma non ci sono stati aumenti dei prezzi prodotti comunque costituiscono una parte marginale del paniere complessivo e non produrrebbero effetti sull’inflazione generale E per ora ci fermiamoGrazie dell’attenzione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa