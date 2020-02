Ultime Notizie Roma del 28-02-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale in studio Roberta Ceccarelli il salone dell’auto di Ginevra in programma dal 5 al 15 marzo è stato annullato dalla Svizzera nell’ambito delle misure prese dal paese contro l’epidemia di coronavirus la situazione all’estero è un italiano rientrato da Milano il 25 febbraio il primo contagiato dal nuovo coronavirus Nigeria della Ministero della Salute Miriana precisa che il paziente ricoverato in ospedale non lo stato di lagotto in condizioni stabili e non presenta sintomi preoccupanti salgono a 17 contagi nel Regno Unito la prima infezione in Irlanda del Nord è la prima in Galles entrambi su persone provenienti dall’Italia settentrionale come riferisce la BBC l’Olanda ha annunciato il primo caso una persona che era rientrata dal nord Italia c’è il primo caso anche a Cannes una studentessa di 23 annistudiare una scuola di moda tornata Dopo un soggiorno nel milanese ed ora ricoverata a Nizza nell’arma di Fontana Purtroppo questa notte è scoppiata un’altra emergenza a Lodi a Lodi improvvisa nel pomeriggio di ieri c’è stato un affollamento di ricoveri 51 ricoveri gravi di cui 17 in terapia intensiva Lodi non ha un numero sufficiente di camere e di terapia intensiva per cui sono stati trasferiti in alto in terapia intensiva della Regione la conoscenza aiuta la responsabilità e costituisce un forte antidoto a paure irrazionali immotivate che inducono a comportamenti senza ragione senza ufficio come avviene talvolta anche in questi giorni lo afferma il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando al trentesimo anniversario di Telethon al Quirinale premier Giuseppe Conte e Netanyahu hanno avuto ieri sera una telefonata Dopo la decisione di Israele di vietare l’ingresso a chiunque arrivi dall’Italia causa coronavirus secondo quanto si è appreso da fonti informateoppure affermando di capire le ampie d’Israele ha manifestato sorpresa per le sue decisioni premier avrebbe Infatti sottolineato l’importanza e la tempestività delle misure adottate dalle autorità italiane vedendo che l’Italia è il paese verosimilmente più sicura e affidabile in questo momento salita 39 il numero delle vittime delle violenze nei quartieri a nord est di Deli mentre montano 350 la gran parte dei quali ancora sotto trattamento all’ospedale gtb tre corpi con ferite di arma da fuoco sono stati rinvenuti in due canali che corrono lungo le aree colpite sospensione per tre mesi delle bollette di luce gas e acqua e anche dei rifiuti e quanto prevede la bozza del decreto a favore delle zone colpite da coronavirus incaricata della pensione disciplina anche le modalità di rateizzazione delle strutture e degli abiti di pagamento in cui termini sono stati sospesi ed è tutto grazie per averci seguito dalla redazione Buon pomeriggio

