Ultime Notizie Roma del 28-02-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giulia Ferrigno coronavirus in apertura la conoscenza aiuta la responsabilità e costituisce un forte antitodo ha paura irrazionale motivate che inducono a comportamenti senza ragione beneficio sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricordando che in questi anni abbiamo assistito al propagarsi di tori antiscientifiche le parole del capo dello Stato ad esempio sui vaccini al diffondersi di Anzi ci sono tramutati in comportamenti autolesionisti Atella poi ringraziato che opera in prima linea per contrastare il coronavirus Di Maio intanto la lega dice basta campagna elettorale sul virus Gasperi controffensiva della Turchia dopo i Riders siriani I’ve le truppe di Hunger Hanno lanciato un contrattacco neutralizzando 329 soldati del regime di Assad e colpendo oltre 200 mt nemici il granoturcolo stesso tempo che non fermerà più I migranti che vogliono andare in Europa il ministro degli Esteri fa sapere che alcuni migranti e richiedenti asilo ha iniziato a muoversi verso i confini con lui la Grecia da farsi controlli l’Unione Europea chiedono di interrompere l’escalation l’eclipse economia a febbraio l’indice dei prezzi al consumo è rimasto invariato rispetto al 2008 % su febbraio 2019 rileva l’Istat a gennaio l’aumento dei prezzi su base annua era stato dello 0,5% frenata dell’inflazione imputabile prevalentemente la dinamica dei beni energetici non regolamentati l’inflazione acquisita per il 2020 e zero dei beni alimentari per la cura della casa e della persona il cosiddetto carrello della spesa sono aumentati invece dello 0,4% rispetto a gennaio dello 0,7 2019 ultime notizie in chiusura li ritiene illegittima inappropriata e sproporzionata l’ordinanza del sindaco di Taranto per chiesto a Dattilo rmitaly è la stessa Ilva di individuare detto 30 giorni gli impianti interessati dalle emissioni inquinanti eliminando glielementi di criticità e le relative anomalie risolvere intimando in caso contrario di fermare l’attività l’ordinanza ferma l’ilva incide sull’esercizio di uno stabilimento di interesse strategico nazionale per gli interessi che devono trovare la loro composizione attraverso la proprietà uso degli strumenti ordinari e tutto grazie per averci seguito le news turno nella prossima edizione

