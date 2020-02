Ultime Notizie Roma del 28-02-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrini o venerdì 28 febbraio emergenza coronavirus in primo piano sospensione per sei mesi delle bollette di luce gas e acqua e anche dei rifiuti stop alle date di assicurazioni fino al 31 luglio a quanto prevede la bozza del decreto delle zone colpite dalla diffusione del virus che dovrebbe andare in consiglio dei ministri questa sera il decreto sospende anche i pagamenti dei diritti camerali per le imprese e stabilisce Un accesso fondo di garanzia per le piccole e medie imprese gratuito massimo delle garanzie consentite Inoltre prevede una stretta sull’aumento scorretto dei prezzi oggi nuovo monito del capo dello Stato la conoscenza aiuta responsabilità e costituisce un forte antidoto ha paura irrazionale e immotivate che inducono a comportamenti senza ragione e beneficio con le parole del Presidente della Repubblica Mattarella ricordando che in questiAbbiamo assistito il propagarsi indirizzo rianti scientifiche ad esempio sui vaccini al diffondersi di anziché si sono tramutati in comportamenti autolesionisti catenella poi ringraziato che opera in prima linea per contrastarli con un virus Di Maio la lega dice basta campagne elettorali tu il virus mi sarà diverso domani allo Spallanzani di Roma Niccolò il diciassettenne di grado Bloccato per due volte in Cina a causa della febbre ma risultato negativo ai test ragazze completato il periodo di quarantena I miei genitori stanno arrivando a Roma Sono felice Non vedo l’ora di abbracciarli avrebbe detto ai medici Allora intanto un’altra emergenza ieri 51 nuovi ricoveri e tutto il proseguono i contatti la lista degli eventi che salteranno si è aggiunto il salone dell’auto di Ginevra 2 hotel di Abu Dhabi nei quali erano stati ospitati i partecipanti al tour degli emigratis sono stati messi in quarantena preventiva dopo due italiani membri di una squadra sono stati trovati positivi tutto per il momento Grazie per averci seguito le news torna nella prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa