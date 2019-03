Ultime Notizie Roma del 28-03-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriele Luigi in studio per premier britannica theresa May tenta l’ultima carta mettendo a disposizione le sue dimissioni in cambio di un ok all’accordo con l’Unione e sono pronta a lasciare l’incarico in anticipo pur di assicurare una brexit ordinata ha detto ai deputati del gruppo Tori Intanto sono al voto dei comuni benotto proposte parlamentari di Piano di alternativa d’accordo della mail a mess dallo speaker ieri giamberto al voto indicativo ai Comuni una varietà che rischia di produrre confusione tempi lunghi secondo norma Smith della BBC io nel Ministro dell’Interno italiano Matteo Salvini ha parlato di primo atto di pirateria venuto in alto mareper i naufraghi che hanno dirottato il mercatino che è arrivato a 6 miglia dalla costa Libica ha fatto rotta verso nord verso Malta o Lampedusa in Italia la vedranno col cannocchiale ha detto Salvini a bordo dell’imbarcazione 120 migranti presentazione dei David di Donatello Chi sostiene che la cultura non sa che fare con lei io non è un vero economista l’ha eletto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha ringraziato poi Geppi Cucciari che lo ha definito un supereroe Full Metal Sergio aveva detto comica per la sua conduzione brillante il premio turing considerato per l’informatica è l’equivalente del mio bello è finanziato da Google è andato quest’anno il maestro delle macchine Ok Pionieri che hanno rivoluzionato la ricerca su intelligenza artificiale aprendo la strada alle prime applicazioni pratiche della robotica alla medicina in Belgioe le canne Hanno condiviso il premio È tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa