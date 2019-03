Ultime Notizie Roma del 28-03-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio potrebbe raggiungere le coste di Malta questa mattina al Mercantile Che secondo quanto reso noto ieri da Salvini è stato dirottato da migranti che non volevano essere riportati in Libia a bordo 77 uomini e 31 donne non sono naufraghi ma pirati e l’Italia se la possono scordare ha detto ieri il Ministro dell’Interno ultima mossa premier britannica theresa May per la brexit nella premier opera le sue dimissioni in cambio di un ok all’accordo con l’Unione Europea la camera dei comuni ha bocciato Intanto ieri sera tutte le otto proposte parlamentari di più 2 più votate sono state quelle a favore di un referendum bis e quella per l’unione doganale che andranno al ballottaggio lunedì Di Maio assicuratori Stati Uniti che l’accordo sulla via dellanon è un’alleanza Geopolitica ma un’occasione commerciale per le aziende italiane al segretario al commercio americano Rossi Il vicepremier ha detto anche che l’Italia al lavoro era per favorire un’accelerazione nei negoziati commerciali tra Stati Uniti e Unione Europea dalla banca ai David di Donatello il film di Matteo Garrone ottiene i premi miglior film regia attore Non protagonista con Edoardo pesce sceneggiatura originale fotografia scenografia montaggio trucco e suono delude invece Capri Revolution di Martone 4 statuette a sulla mia pelle di Alessio Cremonini Roma di cuaron miglior film straniero è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa