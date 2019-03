Ultime Notizie Roma del 28-03-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio è in acque territoriali maltesi e si dirige verso la costa il Mercantile dirottato da migranti che non volevano essere riportati in Libia in allerta le forze armate di Malta che definiscono imbarcazione Nave Pirata a bordo ci sarebbero 77 uomini e 31 donne in Italia se la possono scordare avvertito ieri il Ministro dell’Interno Matteo Salvini in Gran Bretagna ultima mossa della Premier theresa May per la brexit offre le sue dimissioni in cambio di un ok all’accordo con l’Unione Europea a camera dei comuni a tutte le otto proposte parlamentari di Piano B Le due più votate sono state quella favore di una referendum bis e quella per l’unione doganale che andranno al ballottaggiolunedì la luce deve andare via dal Venezuela lo dice il presidente statunitense Donald Trump edile vice presidente americano penso e definisce l’arrivo di aerei militari russi una sgradita il Sottosegretario Merlo rappresenterà Oggi l’Italia nella seconda ministeriale del gruppo di contatto internazionale sul Venezuela in programma a Quito in Ecuador sbanca i David di Donatello il film di Matteo Garrone ottieni premi miglior film regia attore Non protagonista con Edoardo pesce sceneggiatura originale fotografia scenografia montaggio trucco e suono delude invece Capri Revolution di Martone 4 statuette a sulla mia pelle di Alessio Cremonini Roma di cuaron miglior film straniero è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

