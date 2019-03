Ultime Notizie Roma del 28-03-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ritrovati dalla redazione in studio Roberta Frasca la camera dei comuni ha bocciato tutte e 8 le proposte parlamentari dei piani di sulla brexit alternative all’accordo di divorzio raggiunto dalla premier toric theresa May Cologno Nord non ratificato Westminster in due successive occasioni ogni singolo opzione ottenuto più le due più votate sono state quelle a favore di un referendum vista che 278 Sì ma 295 No è quella del conservatore moderato Clark favorevole all’Unione doganale quando 164 si è 272 No la più vicina la maggioranza Intanto te l’esame è l’ultima carta per ancorare il suo nome a una pagina di storia e strappare in extremis via libera all’accordo di divorzio dall’Unione Europea le forze armate maltesi hanno preso il controllocantina dirottato da migranti ora in rotta verso il porto maltese con a bordo tutti i passeggeri e l’equipaggio le autorità maltesi riferisce il Times of Malta hanno stabilito un contatto con il capitano della nave quando si trovava a circa 30 miglia nautiche di distanza in che piano ha detto l’esercito ha ripetutamente affermato di non avere il controllo della nave che lui il suo equipaggio sono stati costretti minaccia numero di migranti a procedere verso Malta un grosso camion e si è schiantato contro la folla che si era radunata su un’autostrada buia uccidendo almeno 30 persone lo rendono noto i vigili del fuoco guatemaltechi l’incidente avvenuto ieri sera nei pressi del comune di Aulla a quanto pare la folla si era radunata per osservare una persona che era morta in un altro incidente in mezzo pesante non si sarebbe accorto della presenza delle persone sulla carreggiata è morto ieri all’età di 84 anni il pionieristico cosmonautica di altopiedi che a Valery bykovskyse c’è il primo dei tuoi tre lanci nello spazio lo rende nota oggi l’agenzia spaziale russa roscosmos bike occhi era uno dei 20 piloti militari sovietici Senti per la prima volta nello spazio una maestra d’asilo è stata arrestata nel Comasco per ripetuti maltrattamenti verso i bambini Carabinieri della compagnia di Como hanno infatti dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal GIP di Como nei confronti di una donna di 58 anni e ritenuta responsabile di maltrattamenti come in qualità di educatrice in un asilo nido di Dio dove si poneva in essere condotte violente nei confronti di bambini di età compresa tra i 3 e i 18 mesi il Centro Studi di Confindustria vede Unitalia ferma e andare alle previsioni per il 2019 pesano anche una manovra di bilancio proprio orientata alla crescita aumento del premio di rischio che gli investitori chiedono sui titoli pubblici italiani di progressivo crollo della fiduciaimpresa rilevato da marzo dalle lezioni in poi e gli investimenti privati sono per la prima volta in calo dopo 4 anni ce ne andiamo più Grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alla prossima

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa