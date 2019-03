Ultime Notizie Roma del 28-03-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale ritrovati dalla redazione studio Roberta Frascarelli Il mercante Dei migranti nel porto a Malta dopo che il controllo della nave è stato restituito al capitano dalle forze armate le forze armate maltesi hanno preso il controllo del mercantino dirottato da emigranti ora esatta del Porto maltese con a bordo tutti i passeggeri e l’equipaggio le autorità maltesi riferisce il tempo Malta hanno stabilito un contatto con il capitano della nave quando si trovava a circa 30 miglia nautiche di distanza Il capitano ha detto l’esercito ha ripetutamente affermato di non avere il controllo della nave è che lui e il suo equipaggio sono stati costretti e minacciati da un certo numero di migranti verso Malta una maestra di 50 anni titolare di un asilo nido A Varzi comune dell’oltrepò Pavese è stata arrestata dalla guardia di finanza La donna alla quale sono stati concessi gli arresti domiciliariaccusata di maltrattamenti nei confronti di bambini di età compresa tra 1 e 3 anni due sue collaboratrici non sono state denunciate per abuso dei mezzi di correzione nei confronti di Minori spinte strattonamenti sono stati ripresi da telecamere durante le indagini tensioni durante la protesta di oggi della posizione albanese davanti al parlamento dove è in corso l’ordinaria seduta oltre la pioggia nei gruppi di manifestanti hanno tentato più volte di sfondare il cordone di sicurezza all’entrata principale dove sono schierati numerosi agenti di polizia dello scorso febbraio L’opposizione a cento di scendere in piazza per chiedere le dimissioni del premier socialista Edi Rama il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato al capo di stato maggiore dell’Aeronautica generale di squadra aerea Alberto rosso il seguente messaggio nella ricorrenza del 96esimo anniversario della Costituzione dell’Aeronautica Militare rivolga un pensiero di riconoscenza e gratitudine allieviche hanno servito con onore dedizione e sacrificio il nostro paese era in omaggio alla sua bandiera simbolo di unità e del valore degli appartenenti allarma Azzurra non esiste alcuna proposta del PD sul tema delle indennità dei parlamentari quanto iniziative di singoli parlamentari anche autorevoli nello svolgimento della loro attività istituzionale il tema del finanziamento la politica è una questione molto complessa che andrà disposta nei tempi e che il Parlamento si può arrangiare lo comunica in una nota l’ufficio stampa del Partito Democratico dal 3 aprile in sessuali e adulteri rischiano la lapidazione il piccolo Stato islamico ha introdotto la pena ancora amica come parte dell’associazione fortemente criticata di un nuovo codice penale è basato lasciare lo riferisce Il Gabbiano dalla prossima settimana gli individui nel piccolo regno sud est asiatico saranno Dunque soggetti una nuova serie di leggi e draconiane che includono anche la mutadi una mano di un piede per il reato di furto è tutto dalla redazione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa