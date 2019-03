Ultime Notizie Roma del 28-03-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli almeno tre uomini sono stati fatti sbarcare dal Mercantile turco Con i polsi legati da fascette di plastica e sono stati caricati nella parte posteriore senza finestrini di un furgone grigio del Maltese la maggior parte delle persone sbarcate dalla nave dirottata 100 Invece liberamente il sale a bordo di piccoli bus delle forze dell’ordine di operazioni procedono a rilento e con molta calma sotto l’occhio delle Forze Speciali maltesi a bordo della nave dove è arrivato anche il Ministro degli Interni maltese Michael farrugia la pinacoteca di Brera deve rimanere allo stato lo dice bene culturali Alberto bonisoli intervistato ad Agorà su Rai3 è un museo che ha una tale importanza che è difficilmente riconducibile al territorio spiega il ministro 5 Stelle altro discorsosono per esempio le incisioni rupestri in Valcamonica per le quali stiamo aprendo un discorso alla Pinacoteca di Brera No l’ho già spiegato all’assessore ancora è il ministro bonisoli ruota panoramica a Pompei davanti agli scavi non se ne parla proprio intervistato sempre ad Agorà il ministro della cultura Taglia corto sul progetto illustrato ieri sulle pagine del mattino di una mostra per turisti alta 60 m da allestire seppure in via temporanea nella cittadina Campana arrestati dalla polizia Giuliano Castellino Lidl Romano di Forza Nuova e Vincenzo Nardulli di spicco di avanguardia Nazionale secondo quanto si è appreso sono ritenuti tra i responsabili dell’aggressione a un cronista un fotografo dell’espresso è venuta al cimitero del verano lo scorso VII gennaio mentre documenta vano la celebrazione per l’anniversario dei morti di Acca larentia ad occuparsi delle indagini la Digos di Roma con la reazione del regista Andrea ostellari ha presoin aula al Senato l’esame del ddl sulla legittima difesa con l’approvazione di Palazzo Madama prevista per oggi il provvedimento diventa legge un incendio è scoppiato in un ufficio nella capitale del Bangladesh Dacca epidemiche diverse persone siano intrappolati dentro non c’è per ora alcuna conferma di vittima e sebbene alcuni rapporti dicano che diverse persone sono cadute dall’edificio cercando di fuoco un testimone ha detto che le persone sono state viste a gridare aiuto dalle finestre ai piani superiori dell’edificio 18 anni militari sono impegnati con i vigili del fuoco nelle operazioni di salvataggio supermemo qui grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alla prossima edizione pomeridiana

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa