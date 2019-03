Ultime Notizie Roma del 28-03-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Roberta Frasca disegno di legge sulla legittima difesa è legge l’assemblea del Senato Infatti approvato il provvedimento in terza lettura con voti 201 Forlì 38 astenuti Il voto è stato accolto dagli applausi della Lega è di parte del 5 stelle in aula il Ministro dell’Interno Salvini ministro per la pubblica amministrazione giorno è quello per l’agricoltura centinaio assenti i rappresentanti di governo del MoVimento 5 Stelle un’auto bomba esplosa davanti a un affollato al ristorante è la capitale della Somalia Mogadiscio e locale dicono fonti della polizia somala si trova nel distretto di Waverly per ora non si hanno notizie di vittime la polizia sospetta cheopera di terroristi islamici viale sabato l’Italia è festa con 14 progetti nella classifica di finanziamenti concessi dall’Unione Europea agli Stati membri per il numero di ricercatori premiati compresi i 23 che lavorano all’estero dalle energie rinnovabili e Come proteggere l’orologio biologico sono 202 progetti di ricerca che si sono aggiudicati 540 milioni di euro stanziati dal Consiglio Europeo per la ricerca sul podio Regno Unito Germania e Francia avanza il lavoro del governo per varare il decreto per la crescita non una botta frutto dell’incontro i tecnici degli ultimi giorni è suddivisa in tre capi rilancio investimenti tutela made in Italy Spunta anche un quarto capo ancora in via di definizione che riguarda il fondo per l’indennizzo dei risparmiatori coinvolti nel lattebanche di nuovo testo accompagna gli interventi in 31 articoli chiudiamo con la serie a Sara calvarese di Teramo a dirigere domenica prossima a Roma Napoli uno degli incontri della ventinovesima giornata del campionato di Serie A il posticipo domenica Inter Lazio sarà diretto da Mazzoleni di Bergamo mentre sabato alle 18:00 per Juventus Empoli scendere in campo la penna di Roma sempre il sabato alle 20:30 Sampdoria Milan avrà come arbitro Orsato di Schio parma-atalanta alle 12:30 di domenica è stata data chiffi di Padova queste le altre designazioni della giornata a Bologna Sassuolo ore 18:00 guida di Torre Annunziata Chievo Cagliari venerdì 20:30 di Palermo Fiorentina Torino a Pasqua di Tivoli Frosinone Spal ha di bello di Brindisi Udinese Genova sabato alle ore 15:00 a pairetto di NichelinoGrazie per averci seguito appuntamento alle

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa