Ultime Notizie Roma del 28-03-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio la vittima difesa è legge il Senato ha approvato il testo in via definitiva in aula Matteo Salvini ministri leghisti Buongiorno Il centinaio assenti rappresentanti di governo del MoVimento 5 Stelle Salvini Oggi è un giorno bellissimo stop al Calvario giudiziario era un punto del contratto di governo e abbiamo realizzato dice il ministro Bonafede i penalisti noleggi inutile pericolosa Intanto è lì che nella maggioranza gialloverde sulla castrazione chimica che spiega la Buongiorno è prevista in un emendamento al ddl sul codice rosso l’obiettivo ha spiegato la ministra inserire la possibilità di subordinare la sospensione della pena un trattamento terapeutico farmacologico inibitorio dei dubbi dei pentastellati una presa in giro per le donne l’area euro non è pronta per la prossima crisi è più preparata per un’inattesa tempesta economica rispetto a 10 anni fa Ma non è abbastanza resistente e l’allarmegenerale del Fondo Monetario Internazionale Christine lagarde spingendo Affinché si gonfiano progressi sul fronte dell’Unione bancaria e del Mercato dei Capitali intanto anche Standard & Poor’s taglia le Stime di crescita su Italia nel 2019 si legge in un report dedicato alla zona l’aumento del PIL italiano è stato rivisto lo 0 1% dallo 0 7 previsto a dicembre con il nostro paese che si conferma fanalino di coda dell’area Euro via libera delle commissioni affari costituzionali lavoro l’articolo 2 del ddl concretezza che prevede per i dipendenti pubblici di sostituire il cartellino con sistemi di verifica biometrica dell’identità quindi impronte digitali controllo dell’iride con l’obiettivo di contrastare la sentenza è tanto arrivano nuovi dati INPS sulle pensioni le pensioni vigenti all’inizio del 2019 fa sapere l’istituto sono in 17 milioni 827666 e tra queste oltre 12,6 milioni sono inferiori a €1000 al mese è giunta importa alta la nave mercantileche era stata dirottata per un gruppo di migranti il controllo stato ripreso questa mattina dalla Marina maltese dopo l’attracco l’imbarcazione è stata presa in consegna dalle forze armate poi sono cominciate le operazioni di sbarco di migranti almeno tre uomini sono stati fatti sbarcare con i polsi legati da fascette di plastica e sono stati caricati sul furgone della polizia maltese la maggior parte delle persone sbarcate dalla nave dirottata è scesa invece liberamente ed è salito a bordo di piccoli bus delle forze dell’ordine che li ha portati alla reception Center ammazza il governo di Teresa mai ammesso per domani all’ordine del giorno nuovo dibattito alla camera dei comuni sul divorzio dall’Unione Europea già Bocciato due volte dei Deputati l’obiettivo è quello di ottenere un terzo voto di ratifica sperando questa volta di poter fare una maggioranza di nuoto dovrebbe essere sul solo accordo di divorzio raggiunto dalla premier comunione scorporando la relazione sulle dichiarazioni future ora ci servono della Layla tribunale di Napoli ha disposto la scarcerazione di un altro dei presunti aggressori della 24enne di Portici che faviolentata alla stazione Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano si tratta di Antonio Cozzolino 19 anni venerdì scorso un'altra lezione del riesame aveva scarcerato diciottenne Alessandro Brescia sono delusa e amareggiata ha detto la giovane vittima Cambiamo argomento è giusto parlare sempre di una memoria viva che deve tradursi in responsabilità e impegno così Don Luigi Ciotti presidente di libera cittadina onoraria di Locri intervenuto la manifestazione Locri non dimentica ricorda nell'ambito della qualche volta l'intitolazione di alcune vie cittadine a vittime Innocenti ingrandita vie cittadine a vittime Innocenti di ndrangheta e mafia io ho molta paura aggiuntoLa retorica della memoria non basta appiccicare dei nomi lungo le strade occorre ha detto in ultimo una trasformazione profonda della società in cui viviamo la spinge la richiesta del presidente americano Donald Trump di andare via dal Venezuela dove Mosca ha inviato alcuni militari ritiene che tale domanda non abbia basi legali l’ho detto la portavoce del Ministero degli Esteri Russo Maria Zakharova il Governo Vecchio l’hanno fatta per intanto di non avere intenzione di utilizzare i militari russi nessuna azione sul suo territorio un incendio scoppiato in un ufficio in un grattacielo di 19 piani nella capitale del Bangladesh Dacca di persone sono intrappolate dentro diversi media riportano bilancio di almeno quattro morti molte persone sono riuscita a uscire dalle finestre e a sfuggire arrampicandosi facendo scivolare lungo una grondaia i filmati postati si mostrano alcuni di questi che non ce la fanno e precipitano sul sottostante marciapiede l’edificio si trova nel quartiere

