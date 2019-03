Ultime Notizie Roma del 28-03-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Buona serata dalla redazione da Francesco Vitale in studio La legittima difesa Senato approvato il testo in via definitiva in aula Matteo Salvini ministri leghisti Buongiorno e centinaio ha sempre i rappresentanti di governo Salvini Oggi è un giorno bellissimo sto ai vari giudiziarie un punto del contratto di governo abbiamo realizzato dice Bonafede i penalisti una legge inutile pericolosa intanto e li tiene la maggioranza gialloverde sulla castrazione chimica che come spiega la Buongiorno e un emendamento al ddl sul codice rosso l’obiettivo ha spiegato la ministra e inserire la possibilità di subordinare la sospensione della pena un trattamento terapeutico farmacologico inibitorio della libido nomi dei pentastellati una per le donne l’area euro non è pronta per la prossima crisi e più preparata per un’inattesa tempesta economica rispetto a 10 anni fa Ma non è abbastanza resistente e l’allarme del direttore generale del FMI Christinespingendo Affinché si gonfiano progressi sul fronte dell’Unione bancaria del Mercato dei Capitali intanto anche Standard & Poor’s taglia le Stime di crescita Sud Italia nel 2019 si legge in un report dedicata allo zoo aumento del PIL italiano è stato rivisto lo 0 1% dello 0 7% previsto a dicembre con il nostro paese che si conferma fanalino di coda dell’area Euro via libera delle commissioni affari costituzionali articolo 2 del ddl concretezza che prevede per i dipendenti pubblici di socchiudere il cartellino con la sistemi di verifica biometrica dell’identità quindi impronte digitali controllo dell’iride con l’obiettivo di contrastare l’assenteismo Ogni tanto arrivano nuovi dati INPS sulle pensioni le pensioni vigenti è l’inizio del 2019 fa sapere l’istituto sono 17 milioni 827676 e tra queste oltre 12,6 milioni sono in ferie e giunta importa Malta la nave mercantile turca che era stata dirottata da un gruppo di migranti il controllo è stato ripreso questa mattina dalla Marina maltese dopo l’attracco l’imbarcazione è stata presa in consegna dalle forzepoi sono cominciate le operazioni di sbarco dei migranti almeno tre uomini sono stati fatti sbarcare con i polsi legati sono stati caricati su un furgone della polizia maltese L’Osservatore Romano dirottatori per la maggior parte delle persone sbarcati dalla nave dirottata è scesa invece liberamente le salite a bordo di piccoli Boost Verso l’inizio in reception Center ammazza e ci sarà anche Porta Nuova alla manifestazione conclusiva dei tre giorni lavori del congresso Mondiale della famiglia di Verona a dare l’annuncio Pietro Amedeo segretario di Forza Nuova della provincia di Verona Ci vediamo sabato e domenica nella piazza da cui partire la meravigliosa marcia per la famiglia e partecipa ai lavori congressuali nella città veneta sono previsti anche manifestazione di protesta contro il congresso Intanto il MoVimento 5 Stelle ribadisce sui diritti civili non si torna indietro e torno a far discutere il caso dell’ex presidente di Confindustria Sicilia finito gli arresti lo scorso anno la commissione antimafia il Ministro dell’Interno per sapere i motivi che hanno indotto il titolare del Viminale a non costituirsi parte civile in questi procediintanto Fonti del Viminale fanno trapelare che Il ministero voleva costituirsi parte civile nel Palazzo Chigi non lo ha ritenuto opportuno non consentiremo che Napoli si trasforma in un palcoscenico dove celebrare nozze di dubbio gusto e senza rispettare le regole minime Alessandra Clemente assessore alla polizia locale del Comune di Napoli interviene così sulle nostre del cantante neomelodico Tony Colombo con Tina Rispoli vedova del Boss Gaetano Marino ucciso a Terracina il 23 agosto 2012 Le nozze sono state precedute da una festa lunedì in piazza Plebiscito oggi un corteo con carrozza cavalli e giocolieri Ed ora spazio alla pillola cultura la linea al nostro Fabrizio giulimondi l’Inter l’ultima sua fatica letteraria anni 20/40 editore anni 60 dove tutto il lento sotto la dittatura franchistai temi di pazzia si ritrovano in questo romanzo in modo più o meno me l’aspetto è sviluppato morbido e sono lasciate le lotte politiche le azioni di guerriglia vecchia di prima della guerra tra la voce narrante lo stesso auguro e aiutato a costruire un dettato dell’anima che ne cambierà la lunga lo spirito di essere umani

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa