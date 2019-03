Ultime Notizie Roma del 28-03-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio con 201 voti favorevoli 38 contrari e 6 astenuti il Senato in terza lettura approvato il disegno di legge sulla legittima difesa Il voto è stato accolto dagli applausi della lega di parte del MoVimento 5 Stelle infinite schierato contro il provvedimento in aula il Ministro dell’Interno Matteo Salvini ministro per la pubblica amministrazione Giulia Bongiorno è quello per l’agricoltura Gianmarco centinaio assenti rappresentante di governo del MoVimento 5 Stelle Salvini esprime soddisfazione per il via libera definitivo Mentre c’è chi esprime perplessità sul contenuto della riforma sottile Associazione Nazionale magistrati che sottolinea numerosi dubbi di incostituzionalità Cambiamo argomento cronaca è arrivata in porto a Malta nave mercantile turca che era stata dirottata da un gruppo di migranti e il cui controllare stato ripreso di questa mattina dallamaltese dopo l’attacco l’imbarcazione è stata presa in consegna dalle forze armate è il capo della polizia è salita a bordo perché dopo sono cominciate le operazioni di sbarco dei migranti il primo a lasciare la nave è stato un bimbo di pochissimi mesi in braccio donne la maggior parte delle persone sbarcate dalla nave dirottata E se invece liberamente ed è salita a bordo di piccoli bus delle forze dell’ordine che li ha portati all’inizio sono state a Marta ancora cronaca Tribunale del riesame di Napoli ha disposto l’annullamento della misura cautelare in carcere di un altro dei tre presunti responsabili della violenza sessuale subita da una ragazza di 24 anni di Portici la sera del 6 marzo all’interno del vano dell’ascensore della Stazione Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano si tratta di Antonio Cozzolino 19 anni mentre venerdì scorso un’altra sezione del riesame aveva scarcerato Alessandro Brescia L’ultimo dei tre indagati Raffaele Borrelli che è ancora in carcere non risulta al momento avere presentato ricorso al riesame di difensori dei tre indagati hanno tutti sostenuto la tesi della concambiamo ancora argomento il sindaco di Cariati Cosenza Filomena greco a capo di una lista civica è stata posta agli arresti domiciliari insieme ad altre tre persone della procura di Castrovillari Antonello Troya il sindaco di Cariati Filomena greco a capo di una lista civica e chiusura posta agli arresti domiciliari insieme ad altre tre persone nell’ambito di un’inchiesta Procura di Castrovillari un provvedimento di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria è stato notificato dai finanzieri del comando provinciale di Cosenza al vicesindaco Sergio salvati sono corruzione abuso d’ufficio turbata libertà degli incanti abusivismo tagliare stati ci sono il fratello del sindaco l’imprenditore Saverio Greco è responsabile dell’area tecnica del comune di Giuseppe Leonardi imprenditore Cristoforo arcovio le indagini collegate ad una precedente inchiesta sulla appalto per la gestione dei rifiuti avrebbero consentito di rilevare l’indebito rilascio da parte dei famigliolodi un permesso di costruire in sanatoria tavolo in un gruppo imprenditoriale di cui fa parte il fratello del sindaco per la ristrutturazione ed adeguamento di un immobile da adibire a clinica privata il governo di theresa May ha messo all’ordine del giorno di domani venerdì 29 un nuovo dibattito alla camera dei comuni sul accordo di divorzio dall’Unione Europea già bocciato due volte deputati l’obiettivo è quello di ottenere un terzo voto di ratifica sperando che stavolta di poter strappare una maggioranza il voto dovrebbe essere solo accordo di divorzio Non comprendere la dichiarazione sulle relazioni future con l’Unione Europea sono dunque ore decisive per la Premiere che si è detta disposta un passo indietro che venga approvato l’accordo raggiunto con Bruxelles non ha ancora ratificato da Westminster la camera dei comuni Infatti non ha ancora indicato un piano B e nella serata del 27 ha bocciato anche tutti gli otto pianeti filiale Intesa My Unione Europea ed è tutto anche per questa edizione buon proseguimento di ascolto la linea torna alla regia

