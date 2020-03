Ultime Notizie Roma del 28-03-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio sono indispensabili ulteriori iniziative comune di superando vecchi schemi perché la solidarietà non è soltanto una richiesta da Calori dell’Unione ma anche nel comune interesse questo è il cuore di un videomessaggio la nazione del presidente Mattarella che si rivolge l’Europa prima che sia troppo tardi il capo dello Stato ha detto che mentre provvediamo ad applicare con tempestività ed efficacia gli strumenti contro le difficoltà economiche Dobbiamo iniziare a pensare al dopo emerge nella ricostruzione il nostro popolo ha sempre saputo esprimere il meglio di sé Mattarella anche auspicato che ci sia un impegno comune tra tutti i soggetti politici di maggioranza di opposizione soggetti sociali governo dei territori unità e coesione sociale sono indispensabili nella preghiera speciale A San Pietro il papà di Ora mentre stiamo in mare agitato ti imploriamo svegliati signore non lasciain balia della tempesta da settimane sembra che si è accesa la terra detto il papà fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze strade città e ci siamo ritrovati impauriti smarrì siamo sulla stessa barca sono 9134 i morti in Italia a causa del coronavirus con un momento rispetto d969 rispetto al giorno precedente e l’incremento più alto dall’inizio dell’epidemia inalati sono 66414 con un incremento di 4401 i contagiati hanno raggiunto quota 80 6498 salito il numero dei in Lombardia sono 5402 con un aumento di 541 in un giorno si allunga la lista dei medici morti in totale raggiunto 51 decessi 31 marzo a mezz’asta in segno di lutto per le vittime Intanto il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Locatelli giudica inevitabile prolungamento delle misure di contenimento secondo il presidente delsuperiore di sanità brusaferro il picco dell’epidemia si sta avvicinando ma non ci siamo ancora è fallito per ora d’accordo con i partner europei nella scelta per le misure da mettere in campo per affrontare l’emergenza economica scatenata dalla pandemia il premier conte mette in atto il piano B disporre di risorse economiche in deficit e lo conferma il ministro Gualtieri alle opposizioni spiegando che il di aprile che metterà in campo oltre 25 miliardi tra finanziato per la gran parte in deficit il governo vuole rafforzare i €600 ai lavoratori nel DL cura Italia l’Europa divisa su eurobond Prova a trovare un complicato compromesso e si affida alla riunione dell’eurogruppo della prossima settimana rimangono le differenze tra i falchi il gruppo del nove intanto eri Fondo Monetario Internazionale mette in guardia il mondo e recensione l’ocse invita a fare presto e prendere ora per evitare conseguenze tragiche considerato che il PIL globale perde 2 punti percentuali per ogni mese di misure di contenimento e allarmi delle due organizzazionisi sommano ai dati economici provocando un tonfo delle borse con l’Europa tutte rosse Londra maglia nera non vogliono roba egoisti divisa lo dice presidente francese Emmanuel Macron in cui sottolinea che la pancia fianco dell’Italia non supereremo questa crisi dice macrona senza una solidarietà Europea forte a livello sanitario finanziario intanto Donald Trump Alza la voce con General Motors e ordine di Detroit di produrre respiratori non esiterà a usare tutto il mio potere per combattere la crisi assicura Eva la un pacchetto da 2000 miliardi di dollari di aiuti all’economia americana sono oltre 25.000 morto in tutto il mondo per i compiti 19 perlopiù in Europa secondo il bilancio della Johns Hopkins University casi globali sono 550 3244 in 176 paesi e regioni tra le vittime una sedicenne francese nuovo boom di contatti e morte nel Regno Unito con 181 decessi in 24 oreBoris Johnson positivo è in auto isolamento con il ministro della sanità in Spagna 769 morti in 24 ore 9:30 e rivela in Africa c’è un’evoluzione che con una mento geografico dei paesi dei contagiati con 39 Paesi con circa 300 casi al giorno 2234 i casi Sicuramente ci sarà una proroga sembrava oltre il 3 aprile riapertura delle scuole lo ha detto l’amministratore Lina lavitaindiretta sottolineando che le notizie sulla didattica distanza a luglio non hanno alcun fondamento non c’è alcun motivo per andare a luglio-agosto le strutture scolastiche non sono idonei all’altro E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa