Ultime Notizie Roma del 28-03-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale studio Mattarella discorso Alla nazione viviamo una pagina triste della storia serve un’azione comune dell’Unione Europea Mi auguro dice il Presidente della Repubblica che tutti comprendono appieno prima che sia troppo tardi la gravità della minaccia per l’Europa la solidarietà non è soltanto una richiesta dai valori dell’Unione ma è anche nel comune interesse il presidente Ringrazia chi lavora in prima linea e ricorda chi ha perso la vita a causa dell’epidemia il coronavirus rappresenta una sfida epocale per l’Europa e l’avvertimento del presidente del consiglio Giuseppe Conte che non intervista al Sole 24 Ore invitato l’Unione Europea non errori tragici ha sottolineato che l’intero edificio europeo Rischia di perdere la sua ragion d’essere Italia Comunque andrà avanti lo stesso perché l’inerzia consegnerà i nostri figli il costo immenso di un’economia devastata detto con teHa ribadito la prof italiana che è sul tavolo un piano È un mondo per ricostruire l’economia è ammesso che con la cancelliera tedesca Angela Merkel c’è stato un confronto Franco e dura i vigili del fuoco con 18 squadre stanno intervenendo alla Palazzo di Giustizia di Milano dove ha preso fuoco l’ultimo piano dell’edificio il settimo sul posto anche carabinieri e polizia locale vi informeremo né le prossime edizioni possiamo già dire che la sospensione delle attività scolastiche proseguirà anche oltre il 3 aprile Come già anticipato dalla ministra Azzolina lo ha confermato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte queste settimane di emergenza ha sottolineato il premier sulla didattica distanza adottata dalle scuole italiane parlando con il sole 24 ore ci hanno mostrato quanto l’impulso la trasformazione digitale del paese sia irrinunciabile con viale puritalia evidenziato il Presidente del Consiglio abbiamo stanziato 85 milioni per potenziare la formazione a distanza beneficio degli studenti meno abbienti e mentre abbiamo sbloccato 200 milioni dicomitato per la diffusione per la banda larga che porteranno la connessione ultrarapida in oltre 40.000 complessi scolastici in tutta Italia gratuitamente per i prossimi cinque anni €200000 da destinare all’acquisto di attrezzature dispositivi per il personale dell’ospedale Versilia di Lido di Camaiore questa la donazione fatta da Giorgio Armani a renderla nota la direzione dell’azienda USL Toscana nord ovest e quella dell’ospedale Versilia che ringraziano il fondatore della prestigiosa azienda di moda molto legata la Versilia che si conferma a fianco della sanità italiana in questo momento di emergenza questi atti di grande generosità sono molto importanti e sono la conferma della solidarietà e la vicinanza Agli ospedali agli operatori sanitari della comunità in tutte le sue componenti conclude la nota dell’ASL e noi per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di Ascolta

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa