Ultime Notizie Roma del 28-03-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione in studio nel decreto di aprile potenziare mo tutti gli strumenti a nostra disposizione per proteggere gli asset strategici del paese tutelare le nostre aziende strategiche è una priorità per il governo e siamo disponibili a introdurre anche nuovi più sofisticati Strumenti lo ha detto il premier Giuseppe Conte in un’intervista Al Sole 24 Ore al momento è prematuro fare previsioni ma ci auguriamo di poter tornare quanto prima la normalità prima le restrizioni fino alla loro completa eliminazione Ma lo faremo gradualmente la sospensione dell’attività scolastica e proseguirà anche dopo il 3 aprile ha detto Sul rapporto con l’Unione Europea Conte avverte se l’Europa non da dimostrarsi all’altezza di questa sfida epocale l’intero edificio europeo Rischia di perdere agli occhi dei nostri stessi cittadini raggiungessero ha poi concluso Intanto dalla Francia parlato il presidente Macronnon vogliono rapa egoista è divisa in un’intervista riportata all’agenzia spesso Torino anche la Francia al fianco dell’Italia non supereremo questa crisi senza una solidarietà Europea forte a livello sanitario e intanto in Cina i primi treni passeggeri sono arrivati questi AV en la città cinese prima epicentro del coronavirus dopo un blocco di oltre due mesi per ormeggiatori sono autorizzati ad arrivare in città ma non a lasciarla 54 i nuovi casi di coronavirus in Cina nelle ultime 24 ore tutti provenienti dall’estero i casi nel mondo sono oltre 600.000 nell’ultimo bilancio della John Hopkins University al primo posto come numero di contagi gli Stati Uniti con 104000 casi seconda l’Italia con 86000 casi terza la Cina con 81 mia è tutto dalle redazioni buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa