Ultime Notizie Roma del 28-03-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio coronavirus nel decreto di aprile potenziare mo tutti gli strumenti a nostra disposizione per proteggere gli asset strategici del paese tutelare le nostre aziende strategiche una priorità per il governo e siamo disponibili a introdurre anche nuovi più sofisticati Strumenti mi ha detto il Presidente del Consiglio intervistato Al Sole 24 Ore al momento è prematuro fare previsioni ma ci auguriamo di poter tornare quanto prima alla normalità ridurremo le restrizioni e fino alla loro completa eliminazione Ma lo faremo gradualmente ha detto il Presidente del Consiglio Intanto il papà Nella Messa Santa Marta rivolto un pensiero speciale alle famiglie che già soffrono la fame Una delle conseguenze della pandemia in questi giorni in alcune parti del mondo si sono evidenziate alcune conseguenzepandemia una di queste la fame si comincia a vedere gente che ha fame perché non può lavorare perché non aveva un lavoro fisso e per tante circostanze si comincia già vedere il dopo quello che avverrà più tardi comincia adesso preghiamo per Queste famiglie ha detto il pontefice nella cronaca è stato ritrovato in un Canneto nei pressi della foce del fiume bradano il cadavere del bambino di 3 anni di vita erano perse le tracce ieri mattina a Metaponto di Bernalda in provincia di Matera era stato il cagnolino di famiglia condurre già ieri le ricerche verso la zona impervia del fiume bradano dove Poi stamattina i cani molecolari dei Carabinieri cinofili di Firenze hanno ritrovato il cadavere del bimbo incendio invece questa mattina al Palazzo di Giustizia di Milano dove ha preso fuoco l’ultimo piano dell’edificio 18 le squadre di vigili del fuoco intervenute non ci sono feriti le fiamme sono partite probabilmente a seguito di un corto circuito da un archivio quando era da un archivio quando l’edificio era chiuso nell’incendiocancelleria centrale delle gip è stata completamente distrutta è tutto dalla redazione buona giornata

