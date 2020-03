Ultime Notizie Roma del 28-03-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli per l’informazione dall’Italia e dal mondo emergenza coronavirus martedì 31 alle 12 a mezzanotte e un minuto di silenzio osservato dei sindaci d’Italia con la fascia tricolore davanti al proprio comune cernia presidente della provincia di Bergamo in segno di lutto per le tante vittime dell’epidemia lo scrive su Twitter il presidente dell’anci Antonio decaro ipotizzando una lenta e selettiva rimozione dei Blocchi produttivi a partire da inizio Maggio prometeia prevede Una contrazione del PIL italiano del 6,5% rinvaso sarà graduale l’autunno portando al più 3,3% nel 2021 e al + 1,2 % nel 2022 è il Parco Archeologico di Ostia Antica il protagonista della storia fumetti gratuitamenteheine per la campagna Io leggo a casa firmata dal fumettista italiano Antonio pronostico per fumetti nei musei si intitola passatempo e inconsueti personaggi un po’ come tutti noi in questa difficile circostanza cercano un modo per allietare il tempo la collana conta 51 Albi ambientali nei musei italiani per regalare ai ragazzi un viaggio diverso in questo momento così ti grande discoteca Ila mibac grazie a coconino Press Fandango e ai suoi autori rende di fumetti on line up rotazioni il numero dei morti in seguito alla diffusione del coronavirus in Spagna torna ad aumentare con 769 vittime indicato nelle ultime 24 ore il bilancio totale dei morti sale così a 4858 lo scrive il paese si contano Inoltre 74059 contagi da coronavirus9357 i guariti riferiscono i media spagnoli citando le cifre fornite dal Ministero della Sanità nessuno resterà senza reddito utilizzeremo tutte le risorse necessarie tutti potranno tranquillamente far fronte alle spese necessarie esistono già alcuni strumenti che velocemente possiamo potenziare stiamo lavorando a questo è una giusta esigenza messa sul tavolo da maggioranza e opposizione in queste ore l’ho detto Laura Castelli viceministro dell’Economia e delle Finanze entrando a Palazzo Chigi il governo Russo ha ordinato la chiusura di tutti i bar e ristoranti nel paese a partire da domani per contenere la diffusione del coronavirus lo ha annunciato il governo di Mosca la disposizione è contenuta nell’ultimo decreto diramato dal Primo Ministro russo i servizi di consegna a domicilio possono invece continuare a lavorare il premier ha inoltre disposto la sospensione delle attività dal 28 marzo al primo giugno delle piste da sci che delle struttureCreative di massa come risorse centri termali in tutto il territorio della Federazione Russa lo riporta interfaccia e valore tutto Grazie dell’ascolto appuntamento alle prossime news

