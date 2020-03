Ultime Notizie Roma del 28-03-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio della redazione l’informazione Gabriella Luigi oltre 600.000 contagi da coronavirus nel mondo Questo l’ultimo bilancio della Genova King’s University deceduti in tutto il mondo sono oltre 27.000 è guariti oltre 131.000 al primo posto con numero di contagi ci sono gli Stati Uniti con poco più di 104000 casi al secondo posto l’Italia con 86000 casi al terzo posto la Cina con 81000 casi nuovo record di vittime da una virus in Spagna 832 vittime in 24 ore in totale sale così al 5690 i decessi nel paese ne danno notizia le autorità spagnole Il mistero della salute di Madrid citato dal paese comunica che i contagiati sono oltre 70.000 e ricoverati più di quarantamila 4500 quelli in terapia intensiva e 12i guariti di Messi i primi treni passeggeri sono arrivati quest’oggi nella città cinese dvn primo focolaio del coronavirus dopo un blocco della politica oltre due mesi per ore viaggiatori sono autorizzate ad arrivare ma non a lasciare la città che fa 11 milioni di abitanti e che dal gennaio scorso era stata isolata dal mondo 54 i nuovi casi di coronavirus in Cina nelle ultime 24 ore tutti provenienti dall’estero e vittime dell’epidemia nel paese orientale sono 3295 sono almeno un ricoveri rimandati a causa della pandemia in e 4 mesi tra cui oltre mezzo milione per interventi chirurgici non urgenti che vanno dalla protesi all’anca all’ernia del disco passando per la chirurgia dermatologica con pesanti ricadute sulle liste d’attesa per tutto il 2020 e oltre questa una delle ricadute dell’emergenza coronavirus sul sistemaNazionale intanto la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha scritto una lettera alla comunità scolastica sono orgogliosa di come tutto il mondo della scuola italiana e docenti suoi alunni tutto il personale abbia reagito ad un evento di questa portata Sono orgoglioso di tutti voi e vi ringrazio per aver accompagnato ogni decisione ogni cambiamento per quanto repentino con professionalità e un ha detto la ministra azzolin è tutto dalla redazione Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa