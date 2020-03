Ultime Notizie Roma del 28-03-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buon pomeriggio dalla redazione Gabriella Luigi in studio in una giornata importante per la città di wuhan quest’oggi i primi treni sono arrivati per la prima volta nella stazione cittadina ai passeggeri sbarcati non potranno lasciare la città ma comunque dopo due mesi di completo isolamento si sta procedendo gradualmente al ritorno alla normalità 54 i nuovi casi di coronavirus accertati in Cina nelle ultime 24 ore tutti provenienti dall’estero in totale si contano 81000 casi di contagio nel paese le vittime dell’epidemia sono 3195 al primo posto tra i paesi come numero di contagi ci sono adesso gli Stati Uniti con 104000 casi al secondo l’Italia con 86000 al terzo la Cina con 81 Milanel mondo sono oltre 600.000 i contagi da coronavirus questo nell’ultimo bilancio della giorno King’s University i deceduti nel mondo sono 27800 i guariti 131800 questi ultimi tre volte maggiori dei decessi Il papà ha rivolto il suo pensiero le famiglie che già soffrono la fame che è una delle conseguenze della vendemmia messaggio rivolto da papa Francesco Durante la messa a Santa Marta in questi giorni in alcune parti del mondo si sono evidenziate alcune conseguenze della pandemia una di queste la fame si comincia a te gente che ha fame perché non può lavorare perché non aveva lavoro fisso e per tante circostanze si comincia già a vedere il dopo quello che avverrà più tardi ma incomincia adesso ha detto il pontefice chiamo per Queste famiglie è stato l’invito Intanto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte anticipato quello che sarà il decreto di aprile nel quale verranno potenziati tutti gli strumenti a disposizioneazione per proteggere gli asset strategici del paese tutelare le nostre aziende è una priorità per il governo e siamo disponibili a introdurre anche nuovi più sofisticati Strumenti ha detto il Presidente del Consiglio intervistato Al Sole 24 Ore al momento è prematuro fare previsioni ma ci auguriamo di poter tornare quanto prima la normalità ridurremo le restrizioni fino alla completa eliminazione Ma lo faremo gradualmente la sospensione delle attività scolastiche proseguirà anche dopo il 3 aprile ha detto con te la Francia fa bello alla solidarietà Europea non voglio un Europa egoista è divisa detto il presidente Macron La Francia è al fianco dell’Italia non supereremo questa crisi senza solidarietà a livello sanitario finanziario non si può ridurre l’Unione Europea ad una funzione monetaria è un insieme di regole che consentono ad ogni è stato di agire per conto suo ha sottolineato Macron nella cronaca è stato ritrovato senza vita in un Canneto nei pressiLa foce del fiume bradano Il bimbo di 3 anni di cui si erano perse le tracce ieri mattina a Metaponto di Bernalda in provincia di Matera era stato il cagnolino di famiglia condurre già ieri le ricerche verso la Imperia del fiume bradano dove poi questa mattina i cani molecolari dei Carabinieri di Firenze hanno ritrovato il cadavere del bambino è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

