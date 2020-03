Ultime Notizie Roma del 28-03-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in Giuliano Ferrigno egoiste in divisa lo dice il presidente francese Macron in un’intervista in cui sottolinea che la Francia il fianco dell’Italia non supereremo questa crisi dice senza una doppia forte a livello sanitario finanziario per il ministro degli Esteri Luigi Di Maio un’intervista che €1 news è importante vedere tutte le forze politiche anche quelle che magari erano state tentate dal uscita dall’Unione delle oggi tutto insieme gli eurobond in questa sfida senza precedenti l’Europa deve dimostrarsi all’altezza con nuovi strumenti di rilancio e di sostegno al tessuto economico sociale scrive invece su Twitter il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte inerzia consiglierebbe i nostri figli una società devastata È il capo politico del MoVimento 5 Stelle Vito Crimi e propone su Twitter chi fino avoleva abolire il reddito di cittadinanza oggi vuole estenderlo Dunque avevamo ragione se 2,5 milioni di persone esistono e grazie alla misura voluta dal Movimento 5 Stelle ora Lavoriamo insieme ad uno strumento analogo per Piacenza reddito un reddito di emergenza scrive Creamy è una scelta legittima ma non è la mia perché serve creare il lavoro ti ad investire servono shock economico per Italia per evitare di condannarla al declino per sempre scrivere invece il leader di Italia viva Matteo Renzi nella sua newsletter il ministro dell’istruzione è Lucia Azzolina in una lettera aperta alla comunità scolastica dice sono orgogliosa di come tutto il mondo della scuola italiana i suoi docenti salumi e tutto il personale abbia reagito ad un evento di questa portata sono orgogliosa di tutti voi e vi ringrazio concludi Azzurrina per aver accompagnato ogni decisione ogni cambiamento per quanto con professionalità e umanità l’ultima notizia in chiusura i vigili del fuoco con 18 squadre sono intervenuti questa mattina al Palazzo di Giustizia di Milano dove ha preso fuoco l’ultimo piano dell’edificio il settimoci sono feriti le fiamme sono partite probabilmente a seguito di un corto circuito sistemi informatici da un archivio quando l’edificio era chiuso e l’incendio la cancelleria centrale del GIP è stata completamente distrutta anche il PM di Milano Alberto Nobili a capo del Pool antiterrorismo un bel disastro il tuo commento è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa