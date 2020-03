Ultime Notizie Roma del 28-03-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno coronavirus il bilancio di oggi della Protezione Civile superate le 10000 vittime in tutta Italia sono 10023 di morti con un aumento Rispetto a ieri d889 sono 12384 le persone guarite dopo aver contratto il virus 1434 in più di ieri un incremento invece dei malati Rispetto a ieri di 3650 apparentemente un leggero calo andiamo in Cina i primi treni passeggeri sono arrivati oggi a one la città cinese primo epicentro del coronavirus dopo un blocco di oltre due mesi però le viaggiatori sono ad arrivare ma non a lasciare la città di 11 milioni di abitanti che dal gennaio scorso era stata isolata dal mondo sono 54 nuovi casi in Cina nelle ultime 24 ore tutti provenienti dall’estero in totaleil paese si contano 81394 casi di contagio le vittime dell’epidemia sono 3295 in Italia almeno un milione di ricoveri sono rimandati per pandemia in 4 mesi tra cui oltre mezzo milione per interventi chirurgici non urgenti che vanno dalla protesi d’anca all’ernia del disco passando per la chirurgia dermatologica con pesanti ricadute sulle liste d’attesa per tutto il 2007 oltre a spiegarlo È Americo cicchetti direttore dell’alta scuola di Economia e Management dei sistemi sanitari se l’Università Cattolica di Roma in chiusura una notizia di cronaca è stato ritrovato a circa 500 metri dall’abitazione di famiglia nei pressi della Foce di un fiume il cadavere di Diego sgambato il bambino di 3 anni scomparso ieri mattina in una Contrada di Metaponto di Bernalda in provincia di secondo la prima ricostruzione fatta dai carabinieri il bambino figlio unico si sarebbe allontanato da casa mentre giocava con i cani di famiglia e poi sarebbe scivolato sull’argine del fiume finendo in acqua e annegando sul postoGrazie per averci seguito negli USA tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa