Ultime Notizie Roma del 28-03-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio nano Ferrigno prendiamo dei vaccini l’apertura per domani è Pasqua arriveranno in Italia quasi 3 milioni di dosi in una settimana più di quanti ne sono stati consegnati in 45 giorni tra gennaio e febbraio un quantitativo importante che segna l’effettivo cambio di passo dici il commissario per l’emergenza Francesco Paolo figliuolo superato intanto alle 9 milioni di dosi somministrate di cui 3 milioni di richiami Vitanza di positività Cala al 6,7% 380 e decessi Salvini insiste per riaprire dopo Pasqua Torneranno in classe se alunni su 10 e da domani scattano in Italia i cambiamenti di colore alle 8 regioni è una provincia autonoma Campania emilia-romagna friuli-venezia Giulia Lombardia Marche Piemonte Puglia vene della Provincia autonoma di Trento si trovano già in rosso per cui si prospetta un’altra due settimane nelle stesse condizioni sono gli danno anche Valle d’Aosta Calabria e Toscanaregione che vedrà miglioramento in Lazio col passaggio dal rosso arancione il 30 marzo perché in questa data cade il presidente decreto che era stato emanato il 15 marzo qui riapriranno anche se solo per due giorni le scuole poi il 3 e 4 e 5 aprile 2021 su tutto il nostro territorio e pregheranno alle restrizioni previste per le zone rosse Cambiamo argomento in occasione del novantesimo anniversario della nautica il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda che un messaggio al capo di stato maggiore Generale Alberto rosso il contributo Preziosissimo dell’arma Azzurra non sono la causa indivisibile della della Pace anche a livello internazionale ma anche contro la pandemia da trasporto per il rientro dei connazionali delle persone contagiate a quello di sanitaria e vaccini per le località più distanti e isole fino alla costituzione del centro di conservazione e smistamento vaccini di Pratica di Mare politica la corsa alla guida del gruppo PD alla camera diventa guerra aperta con uno scambio di mail di fuoco fra le candidate Debora SerracchianiLa Madia il capogruppo Graziano Delrio una captazione mascherata Scusa La Madia l’autonomia è la mia cifra replica la Serracchiani non ho fatto trattative dice Delrio ministro della Scuola Ciccio Bianchi revoca Intanto li incarica il consulente Pasquale vespa che l’ex ministro Azzolino aveva denunciato come il suo stalker e tu dovevi momento Grazie per averci seguito l’informazione torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa