Ultime Notizie Roma del 28-03-2022 ore 20:10

romadailynews radiogiornale ma ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione la guerra in Ucraina in primo piano e tu corridoio umanitario oggi per motivi di pubblica sicurezza spiega la bici è prima ministra su telegram perché l’altro in te li porta possibili provocazioni da parte degli occupanti sulle rotte dei corridoi umanitari Intanto il Ministero della Difesa Russo Mostra un video in cui si vedono blindati in movimento nella regione di Kiev lungo la strada in un altro video online sui social si vedono soldati ucraini sparare alle ginocchia prigionieri russi durante l’operazione a kharkiv si dice che alcuni sindaci rapiti dalle forze russe sono stati ritrovati morti nelle ultime 24 ore che è stata colpita più di 200 volte e 40 i bombardamenti su chi è Cambiamo argomento covid occupazione dei posti nei reparti ospedalieri di area non critica di pazienti e ferma al 14% in Italia un anno fa era al 43% Ma le ultime 24 ore cresce in 10 regioni in se supera il 20% Calabria Umbria Basilicata Sicilia Marche Puglia l’occupazione delle terapie Intensive invece è stabile al 5% a Fronte del 40 raggiunto esattamente un anno fa ed è sotto il 10% in tutte le regioni Quindi con i dati dell’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali del 27 marzo 2020 tu come pagamento la tutela dell’interesse del minore di garantire a tutti i bambini adottati riconoscimento dei rapporti di parentela che nascono dall’adozione il minore adottato ipotesi conosciute con adozione in casi particolari allo status di figlio e non può essere privato dei legami parentali registratore della riforma della filiazione ha voluto garantire a tutti i figli a parità di condizioni perché tutti i minori possono crescere in un ambiente protetto da vincoli familiari a partire da quelli più vicini con i fratelli con i nonni lo stabilisce la Consulta nella sentenza 79 depositata oggi la cronaca il cadavere di un giovane straniero è stato trovato dentro un container in un’azienda cartiera di Empoli lo ha scoperto un addetto durante lo smistamento raccolta differenziata mi date morto Anthony turno nel operaio di 30 anni di Martina Franca è rimasto folgorato dopo che il braccio meccanico chiamano brava per spostare i container ha toccato un cavo dell’alta tensione il giovane deceduto in ospedale è tutto grazie per averci seguito le notturna nella prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa