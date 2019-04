Ultime Notizie Roma del 28-04-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriele Luigi in studio sono le province nuovo argomento di scontro nella maggioranza giallo verde sono inutili e costosi poltronifici attacca il vicepremier Di Maio in merito alla notizia di un loro ritorno indicato nelle linee guida della riforma degli enti locali pronta la replica del Carroccio i cinque stelle non possono cambiare idea ogni giorno su tutte le province o servono per dare servizi ai cittadini sul tema interviene anche il Partito Democratico le resuscitano per aumentare le poltrone scrive su Facebook l’ex premier Matteo Renzi intanto dopo una giornata intensa con le critiche piovute dal mondo politico da quello sportivo dei social in serata gli organizzatori della Maratoninadel 5 maggio annunciano che potranno gareggiare anche gli atleti africani sotto il pressing di una polemica montata rapidamente sono intervenuti perfino componenti del Governo il primo è stato già Carlo Giorgetti Sottosegretario leghista alla Presidenza del Consiglio Con delega allo sport condannando ogni esclusione il premier Conte invece ho incontrato il presidente bladimir Putin e lavorare insieme è una soluzione della crisi Libica con te lo ha incontrato a Pechino a margine del forum sulla via della seta sentirò Il Gigante russo che si è mostrato disponibile a scongiurare un’escalation nell’area nordafricana ha detto Conte che ha parlato anche con il presidente egiziano al Sisi anche in merito al caso regeni esprimendo la sua insoddisfazione per lo stallo dell’inchiesta sulla morte del giovane ricercatore ucciso in Egitto nel 2016 in Spagna si votaquest’oggi secondo le ultime Stime socialisti sono dati per favoriti anche se non abbastanza per ottenere una maggioranza assoluta in Parlamento senza alleanze il premier Sanchez potrebbe comunque cercare di formare una coalizione con il partito di sinistra anti austerity di Iglesias resta l’incertezza sui risultati dei partiti di destra che potrebbero a loro volta coalizzarsi ha lanciato un appello a esprimere un voto utile avvertendo del rischio che possa crescere l’estrema destra visto l’ampio numero di indecisi sport in chiusura A1 tra Inter e Juventus a chiudere i tre anticipi della 34a giornata di Serie A iniziata con il 3 a 1 del Bologna sull’empoli sfida è proseguita con il 3 a 0 della Roma sul Cagliari Juventus già campione d’Italia Inter resta terzo la Roma accorcia le distanze e superinteramente Milan e Atalanta in quarta posizione oggi occhi puntati su torino-milan valida per l’accesso alle coppe europee in programma anche le mete salvezza Genoa è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa