Ultime Notizie Roma del 28-04-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi Pinna studio seggi aperti dalle 7:00 di questa mattina nei 34 comuni siciliani dove si vota per il rinnovo di sindaci e Consigli Comunali sono poco meno di mezzo milione gli elettori chiamati al voto Caltanissetta è l’unico capoluogo di provincia che andrà alle urne dove si voterà come in altri 6 comuni con il maggioritario a doppio turno l’eventuale ballottaggio si svolgerà il 2 maggio e sarà necessario se nessuno dei candidati dove sostenere almeno il 40% dei consensi si vota anche in Spagna con i socialisti dati per favoriti anche se non abbastanza per ottenere una maggioranza assoluta in Parlamento senza alleanze il premier Sanchez potrebbe Dunque cercare di formare una coalizione col partito di sinistra anti austerity di Iglesiascasette sui risultati dei partiti di destra che potrebbero a loro volta coalizzarsi andiamo negli Stati Uniti un suprematista diciannovenne ha sparato sui fedeli di una Sinagoga a nella contea di san Diego il bilancio di una donna morta e tre feriti tra cui una bambina si sarebbe ispirato la strage in Nuova Zelanda ed è indagato anche per un incendio a una moschea è un crimine d’odio il male ma sconfitto ha detto il presidente statunitense Donald Trump a Seattle un incidente ha causato il crollo di una gru Campus di Google e ha ucciso 4 persone nello sport in chiusura con la serie A ieri sera 11 il derby d’Italia tra Inter e Juventus Roma ha battuto 3 a 0 il Cagliari all’Olimpico conquistando il momentaneo quarto posto superando Milan e Atalanta e poi Bologna Empoli 3 a 1 matchoggi alle 12:30 Frosinone Cagliari poi Chievo Parma e spal-genoa alle 15:00 Sampdoria Lazio alle 18:00 Torino Milan alle 20:30 serie B ieri pareggio 2 a 2 tra Palermo e Livorno oggi sfida di vertice Lecce Brescia in Formula 1 bottas su Mercedes Partirà in pole position del Gran Premio di Azerbaijan a Bakù e finlandese ha preceduto il compagno di squadra Hamilton in seconda fila la Ferrari di Vettel È Red Bull verstappen No no l’altro ferrarista Leclerc protagonista incidente durante le qualifiche è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa