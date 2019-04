Ultime Notizie Roma del 28-04-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione avrei trovato ascolto della redazione della Luigi in studio si vota quest’oggi in Spagna c’è attesa per capire dove tira il vento per il rinnovo del parlamento i socialisti sono dati per favoriti ma non abbastanza per ottenere una maggioranza assoluta senza alleanze il premier Sanchez potrebbe Dunque cercare di formare una coalizione col partito di sinistra anti-austerity di Iglesias incertezza sui risultati dei partiti di destra che potrebbero a loro volta coalizzarsi in Italia Invece si vota in Sicilia per il rinnovo di 34 sindaci e Consigli Comunali quasi mezzo milione gli elettori chiamati al voto Caltanissetta è l’unico capoluogo di provincia che andrà alle urne dove si voterà come in altri 6 comuni con il maggioritario a doppio turno eventuale ballottaggio neise nessuno dei candidati ottiene almeno il 40% dei consensi si svolgerà il 12 Maggio sport calcio 34a giornata di campionato alle 18:00 in calendario Lazio alle 20:30 Torino Milan domani Atalanta Udinese e Fiorentina Sassuolo ieri Luna 1 tra L’Inter e la Juventus 3 a 0 della Roma sul Cagliari 31 del Bologna sull’empoli Nello scontro salvezza mia tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

