Ultime Notizie Roma del 28-04-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in questa domenica 28 aprile in via Giuliano Ferrigno essere in apertura è alta la potenza in Spagna Dove si sta votando per il rinnovo del parlamento alle 14:00 la partecipazione era del 41,46% 4 punti e mezzo rispetto alle ultime elezioni nel 2016 spagnoli auspica un messaggio di stabilità il premier è leader socialista Sanchez Credo ci sia una maggioranza progressista che deve esprimersi ha fermato Iglesias La formazione di sinistra Podemos mentre per arrivare a leader dei liberali di ciudadano c’è l’occasione per cambiare verso una Spagna pluralista ma forte e unita andiamo negli Stati Uniti primatista diciannovenne ha sparato tutti neri di una Sinagoga e La Contea di San Diego che la bilancia di una donna morta e tre feriti tra cui una bimba si sarebbe ispirato alla strada in Nuova Zelanda indagato anche per incendio aè un crimine d’odio il mare va sconfitta per mayla presidente americano Donald Trump per il premier israeliano Netanyahu la attacco alla Sinagoga in California è un colpo al cuore del popolo ebraico Per questo la comunità internazionale aggiunto deve rafforzare gli sforzi nella lotta all’antisemitismo torniamo in Italia per le comunali siciliane 34 comuni chiamati al voto per rinnovare i sindaci e consiglieri alle 12:00 ha votato il 15,06% a Caltanissetta unico capoluogo chiamato agoda votato il 15% Degli elettori è il 2,43% in meno rispetto alle precedenti comunali comuni dove si vota con il maggioritario a doppio turno e l’eventuale ballottaggio che nessuno dei due candidati ottieni almeno il 40% dei consensi tempo c’era il 12 Maggio i seggi saranno aperti fino alle 23:00 poi comincia lo spoglio delle schede per tutto per il momento di formazione torna alla prossima edizione speciale con noi

