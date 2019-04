Ultime Notizie Roma del 28-04-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione in studio Giulia Ferrigno politica in apertura la sopravvivenza del governo non è minacciata dal caldo Tirino è convinto il Ministro dell’Interno Matteo Salvini che è una domanda sul tema risposto no per combattere la droga Ci vuole un governo io ha detto parlo di vita reale mi sto occupando di lotta alla droga se tutti facessero meno polemiche come la lega sarebbe meglio per tutti ha concluso Salvini Intanto il premier Giuseppe Conte rientrerà da domenica notte e martedì ripartirà per la Tunisia è molto probabile Dunque spiegano fonti di Palazzo Chigi che l’incontro con il Sottosegretario Siri non avvenga lunedì ma nei giorni successivi della Roma su Rider è pronta la legge sul salario minimo che in discussione al Senato se potremmo proveremo a farla diventare legge anche prima inserendo nella fase di conversione sul decreto crescita ma su questo ci sarà bisogno dell’autorizzazione dei presidenti delle camerevicepremier Di Maio non posto su Facebook e lavoratori del Terzo Millennio avranno finalmente puoi dire tutte le 3:00 poi tutto il tour a INAIL per infortuni migliori contribuzione INPS sottolinea il ministro la cronaca sono in corso a Rimini per approfondire la denuncia di una ragazza di 14 anni che ha riferito di avere subito un abuso sessuale da un coetaneo durante una festa in spiaggia il 25 aprile a Cattolica secondo quanto riportato dal locale La polizia sta sentendo alcuni ragazzi mi presenti durante la serata la presunta vittima avrebbe riferito di aver bevuto molto alcol durante la festa a un certo punto si sarebbe appartata con un coetaneo Dopodiché ti ricordi ti fanno confusi proprio perché era ubriaca tornata a casa però si è confidata con la madre dicendo che forse era stata violentata e dopo le segnalazioni del fumo nero in uscita dall’altoforno 4D arcelormittal Ilva Taranto ci siamo arrivati con Ispra sia trattato di un qualche momento iniziale dell’impianto spiega il ministro costa su Facebook per i tecnici Il ripetersi della blocco Non può essere considerato normale richiesti ad aria caldaqualità dell’aria ministro costa non esiste una prescrizione stiamo lavorando per porre rimedio a vent’anni di far west normativo sulla pelle dei Tarantini per tutto Grazie per averci seguito le mie cose tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa