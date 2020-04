Ultime Notizie Roma del 28-04-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio i paesi non può reggere un lockdown infinito ci avviamo all’allenamento con tutte le garanzie di sicurezza e sulla base di un piano ben strutturato dove si potrà intervenire Se necessario sulla base di parametri predefiniti qualora la curva dovessero l’ho detto il premier Giuseppe Conte ieri in Lombardia per la prima volta dall’inizio della pandemia rallentamento ha spiegato a Bergamo non può dipendere dal numero di contagiati di un singolo giorno ma dall’osservazione di una curva più lunga nel tempo dove ti posso di nuovo intervenire in caso di risalita dei contatti la visita di Conte nelle zone più colpite dal virus in Lombardia viene mentre un’ondata di proteste travolge il dpcm sulla fase 2 barrato dei giorni fa lei insiste sulla libertà di culto che ritiene violata dal divieto dei riti collettivi il centro-destra preme per una maggiore apertura con Salvini che paventa protesta in strada ma in sicurezza e chiede a con te di riferire in ParlamentoRenzi esorta il governo non perdere un minuto in più Lombardia Veneto aprono le porte delle seconde case al diporto diversi anche i dubbi sui vari punti del decreto come quello sugli incontri con parenti affetti sta anche se con te precisa no uscite con gli amici in fibrillazione anche il mondo del calcio escluso per ora dalle ripartenze programmate la lega di serie A ha indicato il 14 giugno come l’ultima data utile per far ripartire i club vogliono quattro settimane per preparare i calciatori Dimmi iniziare esclude che siano stati presi impegno siano possibili in questa fase oggi Zingaretti presenta un piano per snellire le procedure dare un’anima alla ripartenza continua ad aumentare il numero dei guariti e torna a scendere quello dei contagiati ieri erano 100.000 814 290 almeno del giorno precedente Secondo i dati della Protezione Civile le vittime salgono però 26977 333 non solo giorno in calo anche ricovero in terapia intensiva che la prima volta dal 16 marzo il numero scende sotto i duedecisiva per l’istituto superiore di sanità e ora la capacità di individuare focolai locali ad Ancona è in arrivo una nave da crociera con 130 positivi a bordo a Trieste una nave ospedale e ospiterà gli anni di contagiati nelle case di riposo e nel prossimo decreto di aprile ci saranno 15 miliardi di indennizzi diretti alle imprese a fondo perduto 5 miliardi per la riconferma dei €600 che diventeranno 800 nella seconda mensilità poi 10 miliardi a fondo perduto per le microimprese il ministro va Tonelli precisa che potranno beneficiarne 4600000 imprese il 96% delle imprese italiane la banca di Stato rischio e borse significativi dalle garanzie pubbliche sui prestiti alle imprese oggi Bruxelles chiarirà le regole per la flessibilità delle banche e sono oggi sulla Gazzetta Ufficiale bandi per l’assunzione di 2000 nuovi docenti attesi con ansia da moltiplicare neolaureati il presidente Mattarella ha rivolto un messaggio e gli studenti sottolineando che le scuole chiuse rappresentano una ferita per tutti a Pechino 50 mila studentiultimo anno delle superiori sono tornato in classe assenti 1200 perché in quarantena o non in grado di raggiungere gli istituti il ponte di Genova inaugura oggi la posa in opera dell’ultima campata ci saranno il premier Conte ministro De Micheli nella notte la struttura vestita ieri della bandiera di San Giorgio si è illuminata del Tricolore consola vedere che questa opera è nato da un grande lavoro collettivo ha detto all’ansa l’architetto Renzo Piano è che si è realizzata in tempi molto brevi un simbolo dell’Italia che non si arrende della Liguria che non si è mai fermata nonostante e portarlo del cuore le 43 vittime del Ponte Morandi ha detto il governatore Toti le agenzie di intelligence americana morirono sui rischi del coronavirus tra gennaio e febbraio ma il presidente Trump continua a minimizzare la minaccia lo scrive il Washington Post nei rapporti si diceva che la Cina stava sopprimendo informazioni sulla trasmissibilità del virus sul bilancio delle vittime il presidente era oggi al briefing sul coronavirus alla Casa Bianca dove ha detto di ritenere che i morti totali saranno 360 e 70.000 in realtà56.000 quanti in venti anni di guerra in Vietnam e i contagiati sfiorano il migliore sono 1303 le vittime nelle ultime 24 ore invia le calorie al giorno precedente E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolti

