Ultime Notizie Roma del 28-04-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio coronavirus con te non ci sono le condizioni per il ritorno alla normalità in Lombardia la situazione è molto critica ma siamo tutti Lombardi Sessa la prudenza e la responsabilità la cura dei contagi ci sfuggirebbe di mano ammonisce il premier Ponte Morandi oggi a Genova si posiziona l’ultima campata con il montaggio dell’ultima campata Genova oggi riacquista il suo ponte sul Polcevera il traffico potrebbe partire già a luglio In questa prima fase di riapertura di alcune misure restrittive arrivano anche le parole di Vittorio colao capo della Task Force governativa sulla cosiddetta fase 2 nel comunicato si leggono chiare le intenzioni di partenza il primo passo per avviare l’Italia la fase 2 ripartire con decisione Ma in sicurezza queste adesso la priorità di tutti gli italiani il nostro comitato economico sociale aggiunto con la o vuole ora ascoltaree sistematizzare bisogno opportunità di individui famiglie e imprese per consigliare priorità interventi che possano sostenere e rilanciare la competitività dell’Italia Nel 2020 2021 scende ancora il numero dei positivi in Italia la conferenza stampa del capo della protezione civile Angelo Borrelli più dimessi dall’ospedale con sintomi lievi meno ricoverati in terapia intensiva brusaferro dice siamo ancora in fase evidenza i prezzi del petrolio americano accuso nuovo tonfo nelle contrattazioni sui mercati asiatici a causa di rinnovati timori sulla capacità di stoccaggio Nel mezzo del crollo della domanda della pandemia del 19 il benchmark americano West Texas intermediate con consegna giugno c’è del 14,8% 10/88 dollari al barile mentre il Brent tecmark internazionale accusano di natura del 4% 19,10 dollari al barile E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa