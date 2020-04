Ultime Notizie Roma del 28-04-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati in ascolto dalla redazione da Francesco in studio il paese non può reggere un blog da un infinito ci avviamo all’allenamento con tutte le garanzie di sicurezza e sulla base di un piano ben strutturato dove ti potrei venire Se necessario sulla base di parametri predefiniti qualora la curva dovesse risalire il premier Giuseppe Conte difficoltà particolare del fatto che avere dei figli in casa che non vanno a scuola crea chiaramente una è un fatto che chiaramente su cui le famiglie Non preparate anche questo fatto emergenziale e cercheremo di dare sostegno economico e stavo inviando piano per l’infanzia Fatti fare per i ragazzi che Ragazze vanno a scuolachiamo anche di affrontare anche poste più alle stato con delle misure intanto continua ad aumentare il numero dei guariti e torno a scendere quello dei contagiati ieri erano 100.000 814 290 in meno del giorno precedente Secondo i dati della Protezione Civile le vittime salgono a 26977 333 non solo giorno in caso anche ricovero in terapia intensiva per la prima volta dal 16 marzo il numero 100 e sotto i 2000 decisiva per l’istituto superiore di sanità e la capacità di individuare focolai locale Contea concluso nella notte la visita a Brescia negli Stati Uniti raggiunto un milione di contagi Trump felice per i miglioramenti in Italia Papa francesco dice serve prudenza pregare perché non torni la pandemia la Dunque in tre date i primi potranno riaprire il 4 maggio poi il 18 maggio infine il primo giugno cominceranno cantieri attività industriali mentre gli ultimi saranno bar ristoranti tuttodella nuove norme di sicurezza screening tesi rapida adozione della app per tracciare i contatti tra conteggiati e interventi a supporto di famiglia individui Oltre alle esortazioni a livello nazionale i dati sulla curva dell’epidemia sono queste le raccomandazioni formulate dalla Task Force guidata da Vittorio colao per il contrasto alle emergenze da coronavirus in Italia come ha fatto sapere lo stesso comitato in un comunicato stampa Per quanto riguarda la fase che sia per adesso invece la squadra dispetti vuole ora ascoltare sistematizzare bisogno opportunità di individui famiglie e imprese per consigliare priorità e interventi che possono per il rilancio e la competitività dell’Italia 2020/2021 la mancata revoca dello stop alle messe nella prima parte della fase 2 dell’emergenza coronavirus continua a far discutere il premier Conte ha illustrato il nuovo BCM che dal 4 maggio prevede qualche apertura do quello che dà una tra le altre cose ad esempio saranno permessi funerali con un numero limitato di persone ma nonpossibile celebrare cerimonie religiose una decisione che subito dopo la conferenza di Conte è stata criticata dalla Cei i vescovi italiani non possono accettare di vedere il compromesso l’esercizio della Libertà di culto a Tomato in una nota poco dopo Palazzo Chigi e precisato già nei prossimi giorni si studierà un protocollo che consente a quanto prima la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche in condizioni di massima sicurezza ma oggi le polemiche Non si ferma con diversi partiti che criticano la decisione il PD che annuncia un emendamento della Lombardia che la ripartenza un giudice della corte suprema brasiliana ha ordinato pagine sulle accuse mosse dal ex Ministro della Giustizia e della sicurezza Sergio Moro contro il presidente Jair bolsonaro secondo cui quest’ultima avrebbe cercato di interferire con indagini della polizia il giudice c’è il sole me lo ha Francesco la Polizia Federale 60 giorni per interrogare Moro sulle sue accuse esplosive inchiesta potrebbe sfociare in una richiesta di rinvio a giudizio per bolsonaro in un atto d’accusa contro Moro per falsa testimonianza Moro exanticorruzione si è dimesso venerdì dopo essersi scontrato con bolsonaro sul licenziamento del capo della Polizia Federale E questa era l’ultima notizia Buon proseguimento

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa