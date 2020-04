Ultime Notizie Roma del 28-04-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale saluto dalla redazione e da Roberta Frascarelli coronavirus Conte a Bergamo e Brescia si è conclusa poco prima delle 3 di notte la visita a Brescia del premier Giuseppe Conte è arrivato in prefettura due ore prima dopo l’età per Milano e beh siamo Grazie a tutti tornerò presto Ho detto con te prima di salire in auto e lasciare la prefettura incontro positiva commentato il sindaco Emilio Del Bono c’è chiesto al Presidente del Consiglio interventi economici per Brescia tornassi indietro rifarei tutto uguale lo ha detto il primo ministro in un colloquio con la stampa non sono sentito Non mi sento di dare un giudizio tanto Severo sull’Europa e B sono state lentezza del ritardi nel intervenire a favore dell’Italia è stato proprio a causa delle resistenze di partiti sovranisti che sono forti in alcuni paesi del nord Europa così Silvio Berlusconi a Radio ventimetti stamm Europa dopo qualche incertezza iniziale che io per primo ho condannato sta rispondendo all’emergenza meglio di quanto abbia fatto il nostro governo saranno oggi in Gazzetta Ufficiale bandi per i concorsi per la scuola riguardano circa 62000 posti lo rendono noto Fonti del Ministero dell’Istruzione nel corso della riunione di maggioranza di ieri sui concorsi fornito tutte le informazioni tecniche richieste dai Parlamentari a sostegno delle procedure i cui bambini sono previsti in Gazzetta per oggi si tratta di procedure concorsuali rendono noto le fonti che attestano la piena attuazione del decreto legge sulla scuola votato a dicembre in Parlamento apertura in rialzo per Piazza Affari indice MIB Segna un Progresso dello 0,28% a 17428 punti lo spread tra Btp e Bund in calo questa mattina il differenziale segna 218 punti base dal 221 dellaieri con un tasso di rendimento del decennale italiano al 1,71% l’ultimo dpcm uno scandalo costituzionale così Viber di Italia viva Matteo Renzi non è intervista Repubblica non possiamo dice Alpi di calpestare i diritti costituzionali Trasformiamo in un decreto e portiamolo in Parlamento è un errore politico economico e costituzionale politico perché delega al Comitato tecnico-scientifico una scelta politica contemperare i rischi cosina turno ci sarà una carneficina di posti di lavoro La mancata regionalizzazione della fase 2 è una scelta sbagliata di turno a Chiari malati per coronavirus sono complessivamente 105.000 814 290 meno rispetto a domenica e l’inserimento domenica era stato di 256 mentre sabato c’era stato un calo di 680 malati Il dato è stato fornito dalla protezione civile in calo anche il bilancio quotidiano dei morti di coronavirus negli Stati Uniti secondo la giornoUniversity nelle ultime 24 ore sono stati 1303 contro il 1330 di ieri ancora alto il dato sui contagi che dall’inizio della pandemia sfiorano Il Milione ed è tutto Grazie attenzione vi diamo appuntamento alle prossime news

