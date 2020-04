Ultime Notizie Roma del 28-04-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale di nuovo Ben trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli partiamo con Genova ultimato il varo della diciannovesima campata d’acciaio del nuovo viadotto di Genova ora il trecciato del nuovo ponte completato è lungo 1067 metri sono state usate 17500 tonnellate di acciaio l’operazione è stata salutata dal suono delle sirene del cantiere delle navi alla fonda e di alcune aziende Meno 2 anni dal crollo del Morandi 14 agosto 2018 43 i morti Genova è ricucita oggi come Allora piove lo stato non ha mai abbandonato Genova lo abbiamo solennemente detto a poche ore dalla tragedia ero già qui e abbiamo detto subito che Genova non sarebbe stata lasciata sola lo ha detto il premier Giuseppe Conte Genova da cerimonia per la ricostruzionedel Ponte la piena attuazione della Costituzione richiede un impegno Corale con la ti va leale collaborazione di tutte le istituzioni compresi Parlamento governo regioni giudici questa Cooperazione la chiave per affrontare l’emergenza è uno dei passaggi della relazione della presidente Marta che è tardi e sull’attività della Corte Costituzionale nel 2019 in cui si possono leggere le principali linee di tendenza della giurisprudenza costituzionale in questo tempo nel quale si comincia ad avere disposizioni per uscire dalla quarantena preghiamo il Signore Perché Dio al suo popolo tutti noi la Grazia della prudenza e dell’obbedienza alle disposizioni perché la pandemia non torni lo ha detto il papà nell’introduzione della messa Santa Marta tornano a calare i malati per coronavirus sono complessivamente 105.000 814 290 meno rispetto a domenica l’incremento domenica era stato di 256 mentre sabato c’era stato un calo di 680 malatiè stato fornito dalla Protezione Civile guariti sono 66624 con un incremento Rispetto a ieri di 1696 e prosegue anche il Trend è in calo dei ricoveri terapia intensiva e per la prima volta dal 16 marzo il numero cende sotto i 2000 dicevamo Ce la faremo adesso possiamo dire ce l’abbiamo fatta a superare l’ondata terribile del primo impatto della mia però siamo pronti per qualsiasi cosa chiavano escludiamo nuovi casi anche se pensiamo siano più sporadici tira il fiato ma non del tutto Elisabetta Buscarini primario del reparto di gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell’ospedale di crema il primo dopo quelli dedicati all’emergenza trasformarsi interamente in Ford il primo Natale diretto prenotato da Salvo Ficarra e Valentino Picone si è aggiudicato il David dello spettatore della 65esima edizione dei premi David di Donatello Lo annuncia Piera Detassispresidente direttore artistico dell’Accademia del cinema italiano premi David di Donatello che sottolinea un premio alla miglior commedia di qualità genere fondativo del nostro cinema ed è tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime

