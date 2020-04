Ultime Notizie Roma del 28-04-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale della redazione Buon pomeriggio in studio Roberta Frascarelli il nuovo ponte Genova ultimato il varo della diciannovesima campata d’acciaio del nuovo viadotto ora il tracciato del nuovo ponte completato 1067 metri sono state usate 17500 tonnellate di acciaio l’operazione è stata salutata dal suono delle sirene del cantiere delle navi alla fonda e di alcune almeno due anni dal crollo del Morandi 14 aprile 2018 che costo la vita a 43 persone Genova e ricucita oggi come Allora piove siamo convinti che non sia un’illusione quella di cambiare il mondo Credo di vedere questa opera quasi realizzata sia un segnale straordinario che anche in questo tempo difficile possiamo ogni giorno continuare a cambiare il mondoho detto la ministra dei trasporti Paola Micheli Alvaro dell’ultimo impalcato del ponte di Genova il ponte di Genova credo sia anche il simbolo di un’Italia che ce la fa a dire lo ha detto il commissario per l’emergenza e Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti Alvaro dell’ultimo impalcato per stimolare la crescita agiremo anche attraverso la previsione di specifici incentivi destinando parte delle maggiori risorse chieste per il 2021 e per gli anni successivi circa 6 miliardi l’anno fino al 2031 a sostegno degli investimenti così gliela ministro economia Roberto Gualtieri in audizione sul Garda avrei tanta voglia di parlare dalla trincea in cui da 40 giorni mi trovo con il dottor Borrelli Ei nostri collaboratori di parlare dei veristi che emettono sentenze quotidiane da un divano con un cocktail in mano ma non lo farò il mio dovere lavorare l’ho detto il commissario Domenico Arcuri in conferenza stampa alla protezione civile Polimicon chi dice che il prezzo delle mascherine lo fai il mercato sorseggiando i loro centrifugati la presenza del Governo è dettata dai dati scientifici alla riapertura è prevista una risalita dei contagi Malindi CRD deve rimanere inferiore a 1 o si rischia un nuovo lockdown con conseguenze incalcolabili quello che sta succedendo in Germania deve farci ripresa Lo scrive su Twitter il ministro Federico dinca commentando la risalita dei dati del contagio in Germania la spesa sanitaria nel 2019 è stata pari al 22,7% del totale degli esborsi per prestazioni sociali erogate dal settore pubblico lo rileva l’Istat spiegando che partire dal 2008 il peso della componente sanitaria sia gradualmente ridotto fino a tornare nel 2019 livelli degli anni novanta lo rileva l’Istat in un report dedicato Continuiamo a credere che il domani sia migliore che possiamo fare qualcosa per il nostro paese ognuno come puògli amici lo facciamo con la danza e con il pianto il promo diffuso sui canali Social di ultimo Annuncia il ritorno su Canale 5 del programma di Maria De Filippi in una versione ripensata solidale per l’emergenza coronavirus amici speciali connettimi insieme per l’Italia sarà una maratona di quattro puntate in onda in diretta da maggio alla collocazione da definire le spine da mettere in palio premi antico vid

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa