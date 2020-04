Ultime Notizie Roma del 28-04-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio in studio Roberta Frascarelli il nuovo ponte Genova ultimato il varo della diciannovesima campata d’acciaio del nuovo viadotto ora il tracciato del nuovo ponte completato lungo 1067 metri sono state usate 17500 tonnellate di acciaio l’operazione è stata salutata dal suono delle sirene del cantiere e delle navi alla fonda e di alcune ha nemmeno due anni dal crollo del Morandi 14 aprile 2018 che costò la vita a 43 persone Genova e ricucita oggi come Allora piove convinti che non sia un’illusione quella di cambiare il mondo Credo di vedere questa opera quasi realizzata sia un segnale straordinario che anche in questo tempo difficile possiamo ogni giorno continuare a cambiare ilha detto la ministra dei trasporti Paola de Micheli Alvaro dell’ultimo impalcato del ponte di Genova il ponte di Genova credo sia anche il simbolo di un’Italia che ce la fa a dire lo ha detto il commissario per l’emergenza e Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti Alvaro dell’ultimo impalcato per stimolare la crescita agiremo anche attraverso la previsione di incentivi destinando parte delle maggiori risorse chieste per il 2021 e per gli anni successivi circa 6 miliardi l’anno fino al 2031 a sostegno degli investimenti così gliela ministro dell’economia Roberto Gualtieri in audizione sul Sarno avrei tanta voglia di parlare dalla trincea in cui da 40 giorni mi trovo con il dottor Borrelli Ei nostri collaboratori di parlare dei liberisti che emettono sentenze quotidiane da un divano con un cocktail in mano ma non lo farò il mio dovere lavorare lo ha detto il commissario Domenico Arcuri in conferenza stampa alla protezione civile Polimicon chi dice che il prezzo che le mascherine lo fai il mercato sorseggiando i loro centrifugati la presenza del Governo è dettata dai dati scientifici alla riapertura è prevista una risalita dei contagi l’indice RD deve rimanere inferiore a 1 o si rischia un nuovo lockdown con conseguenze incalcolabili quello che sta succedendo in Germania deve farci riflettere lo scrive su Twitter il ministro Federico dinca commentando la risalita dei dati del contagio in Germania la spesa sanitaria nel 2019 è stata pari al 22,7% del totale degli esborsi per prestazioni sociali erogate dal settore pubblico lo rileva l’Istat spiegando che partire dal 2008 il peso della componente sanitaria sia gradualmente ridotto fino a tornare nel 2019 livelli degli anni 90 lo rileva appunto l’Istat in un report dedicato a breve la pubblicazione dei bandi per i nuovi concorsi per la scuola sentiamo il presidentesindacato ANIEF Marcello pacifico non è questo il problema abbiamo tanti tanti concorsi e continua a esserci migliaia migliaia di precari Questo è un momento straordinario in questo momento di pandemia i precari hanno dimostrato le tue 1 su 6 su 1 su 5 se parliamo solo del personale docente hanno dimostrato di esserci di fare la didattica a distanza di cercare di sentirsi vicini e stare vicini con i propri studenti e ora arrivato da parte dello stato di un momento di rispettare i loro diritti i loro diritti sono quelli legati all’assunzione non si può dire riassumere dei precari per piccoli solo per fare i precari va bene e per immettere in ruolo non va bene l’Europa ci ha insegnato che non è la durata del contratto che fa la differenza del lavoroeh Invece per il lavoro svolto se il lavoro è lo stesso si deve che la politica deve prendere atto che queste persone insegnano da anni nel nostro stato e non può essere un quiz con Crocette un minuto a risposta 80 domande 60 domande dare merito alla vita lavorativa di un uomo o di una donna è veramente sbagliato È veramente vergognoso bisogna andare a rispettare l’esperienza maturata da queste persone il fatto che hanno insegnato nelle nostre scuole e poi Ovvio evidente se si va ad Assu un precario da graduatorie d’istituto mi ha chiesto ANIEF provinciali senza abilitazione è evidente che questo precario poteva seguire un percorso e comunque dimostrare di conseguire l’abilitazione me totalmente diverso rispetto a quello che ci propone il governo quindi assolutamente dell’anziano alla continuità didattica

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa