Ultime Notizie Roma del 28-04-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno non si placa il dibattito sulla fase 2 sulle riaperture con le regioni del nord che chiedono cautela sulla ripartenza il virus c’è ovunque non è soltanto in Lombardia Quindi bisogna andare cauti dice il governatore fontana che arriva a ipotizzare che per eventuali nuove zone rosse la decisione Vado affidate alle regioni in Piemonte anche i governatori invita alla cautela Chi sbaglia si assumerà la responsabilità della condizione sanitaria del proprio territorio Avverti il ministro boccia è nuovo monito di Papa Francesco in questo tempo nel quale si incomincia ad avere disposizioni dice per uscire dalla quarantena preghiamo il Signore belle che dia a tutti noi la Grazia della prudenza e L’obbedienza alle disposizioni perché la pandemia non torni per vergogno ci sono notizie false calunnie che riscaldano il fuoco d’asporto al linciaggio anche nelle nostre istituzioni Cristianconcludi abbiamo visto tanti Vincenzo i quotidiani che sono nati dal chiacchiericcio e telegram ha bloccato 20 canali attraverso i quali venivano diffuse illecitamente decine di migliaia di copie pirata di giornali riviste libri comunicato gestione dell’applicazione di messaggeria istantanea con una mail firmata inviata alla Procura di Bari dopo che ieri la Guardia di Finanza ha eseguito il sequestro preventivo d’urgenza di quei canali ipotizzando di riciclaggio ricettazione accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico furto e violazione della legge sul Diritto d’autore ultime notizie in chiusura un tavolo con i sindacati per discutere dello Smart Working che verrà lo deve portarlo al 30% affrontando non c’ho il diritto alla disconnessione ma anche altre questioni ad esempio il buono pasto al senso in un’ottica di presenza fissa ma è più difficile concepire lo smart Working e due cose non si connettono così almeno la ministra della pubblica amministrazione da doni in audizione in commissione alla camera è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa