Ultime Notizie Roma del 28-04-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno l’Italia supera la soglia dei 200 mila contagiati totali vale a dire io talmente positivi al coronavirus le vittime e i guariti Secondo i dati di oggi della protezione civile C’è un incremento Rispetto a ieri di 2091 casi si conferma il calo dei malati 608 in meno di ieri la diminuzione lunedì era stata di 290 Mentre domenica sarà stato un incremento di 256 malati nelle ultime 24 ore sono state 382 2317 i guariti oggi calo di contatti anche in Lombardia siamo sulla via giusta sia che il presidente Attilio Fontana commentando i dati di oggi in Regione l’economia stimolare la crescita giro anche attraverso la previsione di specifici incentivi destinando parte che le maggiori risorse richieste per il 2021 circa 6 miliardi l’anno fino al 2031 a sostegno degli investimenti così il ministro Gualtierisul Def nel decreto aprile che qualche riconta venga provato in settimana possibile più decreti saranno riproposte sospensioni agevolazioni semplificazioni fiscali saranno rinviate alcuni adempimenti amministrativi in materia di accise e quelli previsti per l’installazione dei dispositivi per la trasmissione telematica dei corrispettivi migliora anche la borsa di Milano in tutti i miei bracciale volano le banche soprattutto Intesa è un tieni Nel negozio sui mezzi di trasporto pubblico la Francia potrebbe rinviare la riapertura delle scuole sui dati tedeschi Come installare Arcuri mette in guardia danni incalcolabili Se fossimo costretti ad un nuovo lockdown dopo aver interrotto Cambiamo argomento ultimato il varo della diciannovesima campata d’acciaio del nuovo viadotto di Genova ora il tracciato del nuovo punto è completata Meno di 2 anni dal crollo del viadotto nel quale persero la vita 43 persone quello del ponte di Genova detto il premier Conte presentando insieme al ministro De Micheli alla cerimonia è un cantiere simbolo per L’Italia intera il cantiere dell’Italia che rialzati oggi celebriamo il riccototale due parti della Valle ha detto il commissario per la ricostruzione sindaco di Genova Bucci ultime notizie in chiusura 404 pagine per aiutare il governo a decidere lo sport e riparte in sicurezza del titolo IV del Politecnico di Torino ha sviluppato con il con il Comitato paralimpico Per consentire alle 387 discipline sportive di uscire dall’emergenza covid-19 lo studio è stato consegnato al ministro dello Sport spada allenamenti con a gruppi chiusi tamponi 48 ore prima delle gare obbligo di Mascherina e distanziamento sociali in panchina sono le indicazioni per gli sport di squadra e tutto grazie per averci seguito negli USA tornano la prossima

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa