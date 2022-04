Ultime Notizie Roma del 28-04-2022 ore 14:10

romadailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesca Vitale in studio la guerra finirà quando la Federazione Russa deciderà di finirle Quando ci sarà un cessate-il-fuoco la possibilità di un accordo politico serio lo ha detto il segretario dell’ONU guterres che oggi a Kiev Aggiungendo che il suo impegno in questo momento è concentrato sulla creazione di corridoi per decorazione dei civili lo ha spiegato sta negoziando con i russi ed ucraini per avere una situazione in cui nessuno può incolpare l’altra parte per le cose che non accada guterres ha visitato buccia irpine bordenca dove ha detto che questa distruzione inaccettabile nel ventunesimo secolo e dopo netto calo della scorsa settimana tornano a salire i nuovi casi covid in Italia dal 20 al 26 aprile è stato il 22,7% in più rispetto alla settimana precedente passando da 350 3193 433.300 2111 le province con un’incidenza superiore 1000 casi100.000 abitanti in tutte le regioni si registra un incremento percentuale dei nuovi casi da 29 per cento del Piemonte al 40 48 della Basilicata questo il monitoraggio della fondazione gimbe obbligo di mascherina al chiuso Dunque ancora per il mese di maggio anche negli ambienti di lavoro oltre che non spedaliere sia trasporti pubblici l’incremento dei casi mortali di incidenti sul lavoro rilevato tra i primi trimestri 2021/2022 legato solo alla componente femminile in cui i mortali denunciati sono passati da 14 a 24 mentre quella maschile scende da 171 a 165 secondi dati INAIL e sono in aumento le denunce dei Lavoratori italiani in calo quelle dei comunitari dall’analisi per la salita da segnalare gli aumenti dei decessi tra gli under 40 e tra i 45 quarantanovenne in calo quelli tra i 40 e i 44 anni parliamo ora di musica Micol arpa Rock dopo gli Open Act della PFM Edoardo Bennato Manu Chao si presenta in tour Les Gold Star con la sua band facendo rivivere i brani delle grandi star del rock domani seraa Roma all’Auditorium Parco della Musica abbiamo incontrato Micol arpa Rock il mio concerto che prevede quindi un itinerario dal Rock al Pop ovvero avrò intanto tre arte diverse e sarò accompagnata dalla mia è formata da basso e batteria per la parte rock e poi ci saranno anche le percussioni elettronica per la parte potenze Cosa vuol dire sai che io sono conosciuta di più per i miei arrangiamenti che hanno fatto la storia del rock e poi Floyd Bruce Springsteen quindi il mio repertorio parte da questi grandi del rock invitati appunto in una chiaveunica perché con l’arpa il sostegno e poi a un certo punto però si tira verso il Pop Michael Jackson la dance children had She Wake Me Up i Coldplay per poi arrivare a proporre alla fine brani di via composizione che hanno appena Latin Rock perché io adoro anche parlare e quindi alla fine dei concerti mi piace avere tutti quei piedi che ovviamente questo secondo le norme covid Come nasce ormai ci conosciamo da un po’ di tempo e abbiamo visto un po’ anche tutto il tuo percorso Ma come nasce Nicola rock e soprattutto il l’unire in qualche modo al Rock uno strumento come l’arpacome una un artista classica per cui suonavano gli orchestra Diretta dal maestro Riccardo Muti e a un certo punto però avevo il sogno del rock Il sogno di essere il mio per fare questo sono scesa a diretto contatto con le persone quindi nel modo più semplice che mi è venuto in mente ovvero diventato la pastiera un artista di strada per tre anni a Piazza Navona a Roma e poi da quel momento lì sono tornata sui grandi palcoscenici appunto come come solista perché sono stata dalla critica Rock Diciamo che sono riuscita a entrare veramente in questo in questo modo perché perché mi piace È tutto Buon proseguo di ascolto

