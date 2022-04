Ultime Notizie Roma del 28-04-2022 ore 17:10

romadailynews radiogiornale con informazione Buon pomeriggio dalla redazione alla microfono Giuliano Ferrigno la guerra in Ucraina in apertura il conflitto finita quando la Federazione Russa deciderà e quando ci sarà dopo un cessate-il-fuoco la possibilità di un accordo politico tu le parole del segretario dell’ONU guterres chiodi a chi è Buddha RS aggiunge che il suo impegno in questo momento è concentrato sulla creazione di corridoi per l’evacuazione dei civili l’ONU ha spiegato sta negoziando con Russia e Ucraina avere una situazione in cui nessuno può incolpare l’altra parte per le cose che non accadono potere se ha visitato brucia il pene e borodyanka dove ha detto che questa distruzione è inaccettabile nel 21esimo secolo intanto secondo il presidente zielinski l’invasione russa è costata finora 600 miliardi di dollari al Ucraina dove sono stati distrutti o danneggiati oltre 32 milioni di metri quadrati di aree vivibili oltre 1500educative oltre 350 strutture mediche PDF chiede agli Stati Uniti altri armi in particolare i droni d’attacco e munizioni la richiesta attende ora l’ok di biden l’economia il vicepresidente della bici e parla di un’ombra oscura su tutta l’Europa perché la guerra in corso e prima di tutto una tragedia umana che causa enormi sofferenze ma sta colpendo anche le finanze No per non solo il commissario Ué per l’economia Gentiloni aggiunge che esiste una situazione di incredibile imprevedibilità incertezza e la crescita non può che rallentare con un rischio di stagnazione al centro delle preoccupazioni la questione delle forniture energetiche Russia in attesa del nuovo pacchetto sanzioni contro la Russia Mosca ha sospeso invii verso Polonia e Bulgaria per un avere pagato in rubli che parla di chiudere i rubinetti a tutti i paesi ostili e chiusura Torniamo a parlare del covid dopo il netto calo della scorsa settimana tornano a salire i nuovi casi in Italia dal 20 aprile al 26 sono stati il 22,7% in più rispetto alla settimana precedente passando da 353193 a 4002321 sono 11 le province con un’incidenza superiore a 1000 casi per centomila abitanti in tutte le regioni si registra un incremento percentuale di nuovi casi dal 2,9% del Piemonte al + 44 del 8 % della Basilicata il nuovo monitoraggio della fondazione gimbe l’obbligo di mascherine al chiuso Dunque ancora per il mese di maggio anche negli ambienti di lavoro oltre che in ospedale RSA i trasporti pubblici entro oggi è tutto grazie per averci seguito l’informazione torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa