Ultime Notizie Roma del 28-04-2022 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno nuovamente il conflitto in Ucraina e un’apertura verso una città del sud del paese in mano ai russi Faster all’uso del rublo dal primo maggio l’amministrazione regionale ha spiegato che il passaggio si farà in quattro mesi durante i quali saranno in circolazione sia il rublo che la moneta ucraina kherson a città del sud dell’Ucraina in mano ai russi passerà all’uso rublo dal primo maggio amministrazione regionale ha spiegato che il passaggio si farà in quattro mesi durante i quali saranno in circolazione zia gli rubo che la moneta Ucraina gli Stati Uniti denunciano di aver ricevuto informazioni incredibili Swiss sommari ed altri atrocità Donetsk Mosca Invece parla della scoperta di un centro di tortura Ucraina mariupol intanto secondo il presidente zielinski l’invasione russa è stata finora a 600 miliardi di dollari al Ucraina dove sono stati distrutti oppure danneggiati oltre 32 milioni di metri quadrati di aree visibili oltre 1500 strutture educative oltre 350 strutture mediche Chi è chi è degli Stati Uniti altri armi in particolare i droni Ma che munizioni richiesta tende ora lo chiedi biden ritorniamo a parlare del covid dopo il netto calo della scorsa settimana tornano a salire i nuovi casi in Italia secondo la fondazione gimbe dal 20 al 23 sono stati il 22,7% in più rispetto alla settimana precedente sono 11 le province con un’incidenza superiore a 1000 casi per centomila abitanti e in tutte le regioni si registra un incremento percentuale di nuovi casi dal più del 9% del Piemonte al più 44,8% della Basilicata viene prorogato ancora per il mese di maggio Dunque l’obbligo delle mascherine al chiuso anche negli ambienti di lavoro oltre che in ospedali RSA e trasporti pubblici la decisione entro oggi morti bianche l’incremento dei casi mortali di incidenti sul lavoro rilevato tre primi trimestri del 2021 e del 2022 è legato solo la componente femminile in cui casi mortali di non sono passati da 14 a 24 mentre quella maschile scende da 171 a 165 secondi dati INAIL sono in aumento per denunce dei Lavoratori italiani da 158 a 163 in calo Colle dei comunitari da 9 in parità a quelle degli extracomunitari 18 entrambi i periodi dell’analisi per classi di età da segnalare gli aumenti dei decessi tra gli under 40 34 e 49 casi è tra i 45 e i 49 anni da 224 casi in calo quelli invece tra i 40 e i 44 anni dal 17 al 16 era l’ultima notizia per il momento informazione torna la prossima edizione Grazie per averci seguito

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa