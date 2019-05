Ultime Notizie Roma del 28-05-2019 ore 08:10

Roma Daily News radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio alle elezioni comunali svoltasi domenica 26 maggio in 3800 comuni tra cui cinque capoluoghi di regione eventi di provincia il centro-sinistra conferma al primo turno i sindaci di molte città importanti come Firenze Modena Bari Bergamo e Pesaro il centrodestra tra invece Comune di Pavia Pescara e conferma i sindaci di Perugia e ordino di 5 Stelle perdono Livorno che va al ballottaggio tra centro-destra e centro-sinistra e conquistano in questa tornata solo la città di Caltanissetta si va al ballottaggio previsto per il prossimo 9 giugno anche ad Avellino e a Ferrara Forlì Reggio Emilia Prato Ascoli Piceno potenza e Cesena sempre tra centro-destra e centro-sinistra una cambio importante quello i vertici della Regione Piemonte Dov’è il governatore uscente Sergio chiamparino lascia la poltrona al candidato del centro-destra Albertoil centro-destra governa ora in tutte le regioni del nord Italia Cambiamo argomento andiamo in Giappone drammatico Attacco in un parto di Kawasaki un uomo di 50 anni accoltellato i passanti tra cui molti alunni delle elementari uccidendo un adulto una bambina che usando altri 17 feriti l’aggressore se poi suicidato con una coltellata al collo Torniamo a parlare delle elezioni europee Matteo Salvini capolista in tutte le circoscrizioni fa il pieno di voti e traina la lega in tutta Italia è leader del Carroccio ho tenuto complessivamente oltre 2,3 milioni di preferenza elezioni europee dopo Salvini la quota più alta di preferenze totali la ottiene Silvio Berlusconi fare oltre mezzo milione sebbene la lista di Forza Italia ha ottenuto complessivamente lordo 69% il fondatore del partito che era vista in quattro circoscrizioni sui 5 avendo lasciato la prima posizione a tajani solo nell’Italia centrale è stato premiato dagli elettori e riscuote quindi non successo personale buona formazione per la leader di Fratelli d’ItaliaGiorgia Meloni che capolista in tutte e cinque le macro-aree ha totalizzato oltre 400 mila preferenze Carlo Calenda che guidava la lista PD nella circoscrizione nord orientale ottiene con più di 275000 il secondo risultato assoluto tra i capolista l’ex ministro precede di quasi 8000 voti Giuliano Pisapia capolista PD nell’Italia nord-occidentale e per Pietro Bartolo il medico Dei migranti a Lampedusa circoscrizioni prende oltre 260.000 coc th 6 5 stelle a fare la differenza in termini di preferenze La iena Dino Giarrusso eurodeputato uscente Ignazio Corrao entrambi con oltre 115.000 nelle isole dove Movimento 5 Stelle è primo partito così come nella circoscrizione Italia meridionale cambiamo ancora argomento e torniamo a parlare di sport la rivoluzione a casa Milan arriva a meno di 24 ore dalla mancata qualificazione in Champions League la sesta consecutiva Rino Gattuso e Leonardo lasciano rispettivamente ruolo di allenatore direttore dell’area tecnica per differenze di vedutel’amministratore delegato e plenipotenziario del club Ivan gazidis e scriviamo con un rapido sguardo all’economia alla borsa quelle cinesi aprono poco mosse contratto indice composite Shanghai succede nelle prime battute lo 007 % 2890, 26 punti mentre quello di scienze né sale dello 0,06% a quota 1530,42 per il momento Noi ci fermiamo qui Vi auguro ancora un buon inizio di giornata e un buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa