Ultime Notizie Roma del 28-05-2019 ore 09:10

Roma Daily News radiogiornale ancora Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio dopo il MoVimento 5 Stelle alle elezioni europee si invertono i rapporti di forza nella maggioranza di governo resto reale ma Basta polemiche e attacchi da Di Battista e Grillo firma Salvini vicepremier lista in pressing per ho sull’agenda A cominciare da tablet 1 Di Maio chiede un vertice di governo è tanto il centro-destra vince in Piemonte a Pescara liquidi riconfermato a Firenze Bari e Bergamo La Commissione Europea è Pronto a proporre per l’Italia una procedura di infrazione sul debito 2018 decisione che aprirebbe una sanzione del 3331019101 maggioranza sarebbe possibile tra PP e PSIntanto il voto ma io provo con terremoto politico in Austria sfiduciato corso oggi a Vienna Il ministro delle finanze sarà incaricato come cancelliere interi e in Grecia elezioni anticipate e vi almeno 5 morti e 17 feriti tra cui altri 13 alunni di scuola elementare bilancio di una coltura mento avvenuto stamattina una fermata del bus nel sud di Tokyo del quartiere Kawasaki morto anche la salito ora in Brasile altri 42 minuti sono morti in scontri in tre carceri dopo le 15 vittime già registrati in un altro Penitenziario due giorni fa e oggi a Novara i funerali di Leonardo il bimbo di 20 mesi massacrato di botte per la cui morte ieri è stato convalidato l’arresto della giovane madre e del suo nuovo compagno lei nega Mentre lui non risponde ieri sera Un centinaio di persone alla fiaccolata in ricordo del piccolo Maledetto chi ti ha portato via Si è sfogata la nonna morta terremoto in Milan Gattuso Leonardo lasciano rispettivamente ruolo di allenatore direttore dell’area tecnica per differenze di vedute con l’amministratore delegato Gaslini attesa oggi l’annuncio ufficiale azzurri intanto verso euro 2022 mancini.comsmetti di qualificazione contro Grecia e Bosnia e tutto buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

