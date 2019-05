Ultime Notizie Roma del 28-05-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesca Vitale in studio dopo il boom della Lega il trono del MoVimento 5 Stelle europee rapporti di forza invertiti nella maggioranza di governo ma nessuno ultimatum a Di Maio si cura il leader della Lega che promette realtà l’alleato poi sapere che nevica si farà trovare pronta per governare Roma giudizio sul sindaco Lugano gli elettori quando votano spiega il vicepremier vista però in pressing sull’agenda cominciare datario autonomia intanto Di Maio chiede un vertice di governo il centro-destra vince in Piemonte a Pescara il PDV chiamata Firenze Bari e Bergamo La Commissione Europea pronta a proporre per l’Italia è una procedura di infrazione sul debito del 2018 nei prossimi giorni secondo Bloomberg la decisione potrebbe aprire la strada a una canzone da 3 miliardi di euro la lettera della commissione l’Italia dovrebbe arrivare entro il fine settimana con la richiesta di chiarimenti sui fattori rilevanti che hanno portato in Italia è aumentato del debito Salvini Spero che non ci sia nessuno in Europa che mandisi metta al centro la questione lavoro oggi a Bruxelles vertice informale degli europei con Con te si apre la partita delle nomine Angela Merkel insiste per una decisione veloce sui posti chiave metà degli Europei delle elezioni hanno detto noi sovranisti nel Parlamento Europeo la maggioranza sarebbe possibile tra PP e PS liberali il voto europeo provoca un terremoto politico in Austria sfiduciato oggi a Vienna Il ministro delle finanze tra incaricato come cancelliera internet e in Grecia chieste elezioni anticipate grave episodio di violenza in un parco delle quartiere di Kawasaki al sud di Tokyo dove un uomo assalito a coltellate un gruppo di studenti delle elementari degli adulti una fermata del bus il bilancio di due vittime una bambina di 12 anni hanno dovuto e 16 feriti la servitore a sua volta morto per le ferite che si sarebbe poi autoinflitto il Giappone è uno dei Paesi Bassi tassi di criminalità al mondo e spesso già dalle elementari I bambini sono abituati a recarsi a scuola senza la supervisione degli adulti voltiamo pagina la fusione con Fiat Chrysler una grande opportunità per Renaultha detto il ministro francese dell’Economia e delle Finanze Bruno lemaire in un’intervista radiofonica riportato da Bloomberg la fusione aiuterà gli investimenti secondo il ministro ieri la proposta del Lingotto una società detenuta per il 50% delle azioni FIAT Chrysler per il 50% degli azionisti di Reno una governance paritetica è una maggioranza dei consiglieri indipendenti sarà il terzo costruttore di auto al mondo e nel conflitto intensità che l’Egitto combatte date anni contro i terroristi islamici locali affiliati all’isis non sono circa 4300 morti 3000 menjadi stie 1250 militari ma anche orribili abusi danni civili che si profilano come i crimini di guerra lo denuncia l’organizzazione statunitense per la difesa dei diritti umani wristwatch che parla di arresti arbitrari di massa sparizioni forzate torture e uccisioni Ettore giudiziarie forse attacchi aerei e terrestri contro civili era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa