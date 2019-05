Ultime Notizie Roma del 28-05-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione da Roberta Frascarelli il giorno dopo il voto niente crisi ma niente più come prima Salvini Trionfale europee 34,33% alla Lega 2,2 milioni di preferenze personali e va interesting sull’agenda del Berna cominciare database autonomia temi indigesti a 5 Stelle che subisce una vera disfatta 17,07% una bella lezione dice Di Maio che non si dimette chiede conto è un giudizio sindaco uscente di centro-sinistra Dario Nardella è stato riconfermato nelle elezioni comunali di Firenze con il 57,05% dei voti secondo i dati ufficiali del Viminale al termine dello spoglio candidato di Forza Italia e della coalizione di centro-destra Andrea romizi è stato confermato sindaco di Perugia con il 59,8% dei votisempre secondo i dati ufficiali Resi noti dal Viminale al termine dello spoglio nel semente staccato il candidato del centrosinistra Giuliano giubilei e 5 Stelle perdono Livorno che va portato la sinistra ti conferma a Firenze Bari a Bergamo mentre il centrodestra riesce a tenere la poltrona del sindaco di Perugia e lega si potrebbe conquistare lo scranno di potenza è ancora il centro-sinistra perdere regionali in Piemonte il governatore di emotion Sergio chiamparino deve lasciare la poltrona il candidato del centro-destra Alberto Cirio la Polizia di Stato coordinata dalla procura Antimafia di Venezia eseguito un provvedimento di Fermo nei confronti di una persona gravitanti nell’area anarchica insurrezionalista in quanto ritenuto gravemente indiziato di essere uno di coloro che hanno posizionato la bomba presso la sede della Lega a Treviso il provvedimento della procura Distrettuale di Venezia ed eseguito dalla Digos Lagunare con il supporto della direzione centrale polizia di prevenzioneè già stato convalidato dal giro di Brescia dove stato eseguito il verbo è di almeno una bimba morta e 17 feriti da cui altre 0:47 e di scuola elementare il bilancio di un serramento avvenuto stamattina a una fermata del bus nel sud Tokyo nel quartiere Kawasaki morto anche la salitore un uomo tra i 40 e i 50 anni trovato in possesso di due coltelli sarebbe causa di ferite al collo presumibilmente autoinflitte vigili del fuoco della stazione di Napoli hanno ricevuto una chiamata di emergenza alle 7:45 ora locale che ci siamo col calcio la rivoluzione a casa Milan arriva meno di 24 ore dalla mancata qualificazione in Champions League alla festa consecutiva Rino Gattuso e Leonardo lasciano ritualmente ruolo di allenatore e direttore dell’area tecnica per differenza di vedute aspetto all’amministratore delegato te la decisione di Leonardo era nell’aria ormai da qualche giorno quella di Gattuso arriva a dopoincontro con gazidis in cui i due protagonisti hanno convenuto in un’atmosfera armoniosa che non ci fossero le basi per andare avanti insieme e ci fermiamo qui grazie dell’ascolto Vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa