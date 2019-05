Ultime Notizie Roma del 28-05-2019 ore 14:10

Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta perché è lo spread che ora quota 290 il differenziale di rendimento tra Btp decennali e Bund è arrivato a 89 punti base ai tuoi due 82 punti base in un mercato che guarda la possibilità di uno scontro tra l’Italia e l’Unione Europea sui conti pubblici lo spread a poi rallentato a 287 le piccolezze tutto il resto viene dopo ha detto RTL 102.5 leader della Lega Matteo Salvini indicando le sue priorità Salvini ha ricordato che il decreto sicurezza è pronto è pronto già la scorsa settimana quando le tasse al paese ha detto serve uno sciopero fiscale Dobbiamo abbassare le tasse non tutta tutti tra l’obiettivo cioè nel contratto di il 15% serve una cura Champ una cura orban uno shock e fiscale positivo per far ripartire il paese a maggioranza dei gruppi politici del Parlamento Europeo e a favore del processodell’ospite candida lo Annuncia il presidente dell’europarlamento Antonio tajani dopo la riunione della conferenza dei presidenti che ha provato una dichiarazione a maggioranza che riconferma la centralità del metodo del candidato di punta è la posizione per il Consiglio Europeo di stasera giunto Tagliani dove illustrerò le posizioni della maggioranza del parlamento quello che noi stiamo costruendo estremamente profondo non ti faccia la faccio significa che i risultati che contiamo di portare si sviluppano in un arco di 5 anni cittadini si aspettano dei risultati e noi iniziamo a ripagare sono certa che pian piano sarà sempre più evidente il frutto del nostro lavoro così la sindaca di Roma Virginia raggi interpellata sulla calo dei voti in città del 5 Stelle e l’impennata della Lega nelle periferie alle europee Tre uomini e una donna medici tanto abiti in operatori di papà stia Vitale loro pure quanto maldestri nella vita privata sono i protagonisti di si vive una volta sola ma ho film di Carlo Verdone sceneggiato da Verdone con Giovanni Veronesiplastino le tue riprese sono iniziate in Puglia il 27 maggio ed è tutto grazie per averci seguito abbiamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa