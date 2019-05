Ultime Notizie Roma del 28-05-2019 ore 15:10

Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli è un anarco-insurrezionalista spagnolo quando Antonio Fernandez 42 anni l’uomo fermato dalla polizia per l’attentato alla sede della lega di Treviso il 12 agosto 2008 latitante perché gravato da altri ordini di carcerazione della magistratura italiana dovrà rispondere di strada e ho pensato con finalità di terrorismo il suo DNA è stato rinvenuto sull’ordine vicino cittadina alle porte di Roma si è svegliata questa mattina invasa da Sonetti di illustri poeti maligno o te la scorsa notte hanno affisso Infatti decina di manifesti e bianchi sui muri alberi e pali di varie strade sulla passerella pedonale sul Tevere che riportano Sonetti di Giacomo Leopardi cespi penna e Ungaretti molti dei manifestini hanno aperto20 scritte con simboli di Forza Nuova e smalti che sono sempre stato in fissa Io purtroppo così Silvio Berlusconi al suo arrivo all’incontro del ppe a Bruxelles che gli chiedeva se fosse tornato in pista Il leader di Forza Italia annunciato tra poco incontrerò orban e pipì e la più grande famiglia politica europea certo non festeggiamo la vittoria perché abbiamo perso dei seggi ma siamo sempre fatti così Il candidato di punta dei popolari Manfred Weber a Survival l’incontro del PPSSPP è pronto per discussioni vogliamo sederci insieme trovare un compromesso il cadavere di un uomo con precedenti penali è stato trovato ieri sera tardi in località difesa San Biagio di Montescaglioso Matera l’uomo è stato ucciso con alcuni colpi d’arma da fuoco il cadavere è stato recuperato dai Vigili del Fuoco è trasferito nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera dove sarà effettuata l’autopsia il centro-sinistra conferma Firenze Bari tra i capoluoghi di regione centro-destra conferma Perugia mentrepupazzo 5 Stelle va al ballottaggio ben 15 comuni capoluogo vanno al ballottaggio il prossimo 9 giugno sarà in testa alla lega che strappa Pavia al PD a Modena Il Leccio e si conferma anche bracciali al ballottaggio è detto Gli dai interna al centro-sinistra il ballottaggio ad Avellino il 9 giugno metterà di fronte a Luca Cipriano e Gianluca Aspetta è tutto grazie della abbiamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa