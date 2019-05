Ultime Notizie Roma del 28-05-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno in apertura Spread e mercati il giorno dopo i risultati delle europee in vista del vertice di questa sera della vigilia della lettera della commissione europea sul debito italiano differenziale sale di prima mattina poi fiore290 punti in un’Europa tutte negativa la maglia nera va a Milano attesa per il giudizio su debito che potrebbe portare ad una sanzione da 3,5 miliardi per debito eccessivo nel 2018 l’Unione Europea moscoviti di Chiara avrò con l’Italia uno scambio di vedute sulle misure aggiuntive ma non ha prediligo le sanzioni opposizione all’attacco del governo e per il numero uno degli industriali Vincenzo Confindustria incalza la classe politica il paese non è in declino Ma basta con i litigi soprattutto nella maggioranza di governo possa chiedere a lega Movimento 5 Stelle di chiarirsi al loro interno e definire lefuturo del paese è il momento di affrontare la questione della prossima manovra spiega bozza che sul fronte europeo sostiene la necessità di ottenere un commissario di primo livello un commissario all’industria Commercio al mercato interno e alla concorrenza sono commissari strategici per l’Italia le parole del Presidente di Confindustria che lo desideri dell’Unione Europea Bruxelles al via la corsa per le nomine di parlamento commissione Consiglio Europeo in bici è la cancelliera tedesca Angela Merkel esiste per una decisione veloce sui posti chiave nel pomeriggio vedrà ma cronache incontrerà il Presidente del Consiglio Europeo Turk Tagliani a ferma la maggioranza dei gruppi a favore dello spitzenkandidat spinone anche dei leader dei paesi visegrad Polonia Ungheria Repubblica Ceca Slovacchia che propongono sempre prima del vertice anche i tavoli del ppe cui parteciperà Berlusconi è che ci sono in Italia fanno veline 66 anni e la nera di avanguardia Nazionale sarà nuovamente indagato per la strage della stazione di Bologna il giro e Francesca Zavaglia Infatti revocato il proscioglimento del 28 aprile 1992 come chiesto dalla Procura Generale avvocato Astifascicolo di indagine sui mandanti dell’attentato del 2 agosto 1980 85 morti e oltre 200 feriti il giudice ha dato sei mesi per svolgere le indagini l’avvocato di Bellini non prendi i fermenti non si è tutto grazie per averci seguito le news a turno nella prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa